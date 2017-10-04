Реклама

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Документ опубликован на сайте украинского парламента. Как указывается в карточке законопроекта, Порошенко придал ему особый приоритет - документ должен быть рассмотрен безотлагательно.

Законопроект подготовлен Советом национальной безопасности и обороны Украины во главе с его секретарем Александром Турчиновым. Именно Турчинову президент и поручил представлять документ на слушаниях в Раде.

О разработке законопроекта стало известно еще в июне. 12 июля "Громадське ТБ" опубликовало подготовленную на тот момент версию документа. Она, однако, существенно отличается от окончательной, внесенной Порошенко в Раду. Изменения были внесены даже в название законопроекта.

В документе 11 статей. В преамбуле законопроекта констатируется, что Россия ведет вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть ее территории с помощью своих вооруженных сил. На законодательном уровне такая характеристика ситуации дается впервые.

Статья 1 определяет оккупированную территорию как "сухопутную территорию и ее внутренние воды в границах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, где вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль РФ". Также к оккупированным территориям отнесены прилегающие морские воды и воздушное пространство над названными участками суши и моря.

Часть 2 документа объявляет любые акты оккупационных властей недействительными. Также она закрепляет право беженцев на собственность, оставшуюся в этих районах. Подтверждается и право государственной собственности на имущество на оккупированных территориях.

В статье 4 констатируется, что условиями возвращения оккупированных территорий под суверенитет Украины являются их освобождение и восстановление на них конституционного строя.

В статье 6 среди прочего подчеркивается: "Украина не несет ответственности за противоправные действия РФ как государства-агрессора, ее вооруженных сил, иных военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Статья 8 оговаривает возможность привлечения армии, СБУ, разведки, Нацгвардии и других сил "для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания и отражения российской вооруженной агрессии".

Статья 9 поручает руководство силами и средствами на оккупированных территориях объединенному оперативному штабу вооруженных сил. Согласно статье 10 именно начальник этого штаба определяет порядок пересечения линии размежевания и правила провоза товаров.

Как передает "Украинская правда", профильный комитет Рады - по вопросам национальной безопасности и обороны - назначил рассмотрение законопроекта о деоккупации на утро 5 октября.