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новость Правительство увеличило финансирование Крыма на 59 миллиардов рублей

29.09.2017
Белый дом. Фото: Википедия
Белый дом. Фото: Википедия
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Правительство увеличило на 59 миллиардов рублей финансирование программы развития аннексированного Крыма до 2020 года. Об этом заявил замминистра экономического развития Сергей Назаров, передает РИА "Новости".

По словам чиновника, это не окончательное финансирование, в дальнейшем на программу выделят еще 72 миллиарда рублей.

Как уточнил Назаров, в основном дополнительные деньги для Крыма пойдут на строительство скоростной трассы "Таврида" по маршруту Керчь-Симферополь-Севастополь. Предположительно стоимость новой дороги составит 166 миллиардов рублей. "Два участка - крымский и севастопольский, стоимость была порядка 168 миллиардов рублей в ценах соответствующих лет. Сейчас, по заключению экспертизы, будет на 2 миллиарда меньше", - отметил замминистра.

Кроме того, в рамках программы планируется расширить рынок электросетей полуострова. Минэнерго предлагает госкомпании "Россети" выделить на это до 9 миллиардов рублей. В прошлом компания уже планировала вложить 2 миллиарда рублей в электросетевой комплекс Севастополя.

18 сентября стало известно, что для финансирования Крыма и Калининграда правительство собирается повысить акцизы на бензин и сборы с операторов связи. Как сообщалось, для полуострова требовалось 165 миллиардов рублей.

15 сентября сообщалось, что с той же целью Белый Дом планирует сократить средства, выделяемые ДНР и ЛНР.

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29.09.2017
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