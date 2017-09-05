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Также: Украина, Россия, Президент, Война, Европа, Политика, Мир | Персоны: Владимир Путин

новость Киев: Россия не должна участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе

05.09.2017
МИД Украины. Фото с сайта ведомства
МИД Украины. Фото с сайта ведомства
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Украина готова прорабатывать вопрос развертывания миротворческой операции ООН в Донбассе, говорится в официальном комментарии МИДа страны. Однако среди миротворцев не должны присутствовать военнослужащие России.

"В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве. Также в МИДе подчеркнули, что не может идти речи о получении согласия на проведение операции по поддержанию мира от незаконных вооруженных формирований, действующих в Донбассе "при поддержке, финансировании и материально-техническом обеспечении" со стороны России.

В МИДе подчеркнули, что еще в марте 2015 года президент Украины Петр Порошенко официально направил в ООН предложение о введении в Донбасс миротворцев. "С тех пор Россия как государство-агрессор постоянно саботировала предложения Украины, отказываясь рассматривать наше обращение в СБ ООН", – отмечается в комментарии.

Заявление Владимира Путина, сделанное им на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, о его поддержке идеи введения в Донбасс "не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", в украинском МИДе расценили как "очередную попытку России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели введения миротворческой операции".

Отвечая на вопрос о введении в Донбасс миротворцев ООН Путин заявил: "Разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Это первое. Второе. Эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье. Решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники. И это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик - ДНР и ЛНР".

В апреле Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил активизировать рассмотрение вопроса о введении в Донбасс международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Тиллерсон подтвердил приверженность американской стороны суверенитету и территориальной целостности Украины. По словам госсекретаря, антироссийские санкции будут действовать до полного выполнения минских соглашений и возвращения Крыма в состав Украины.

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05.09.2017
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