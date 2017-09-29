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Суд в Бердичеве признал местного жителя Евгения Тимонина и киевлянина Дмитрия Васильца виновными в содействии террористической организации и приговорил их девяти годам лишения свободы каждого. Об этом сообщает LB.Ua.

По данным Службы безопасности Украины, Василец и Тимонин длительное время находились на территории ДНР, где оказывали консультации и практическую помощь сотрудникам телеканала "Новороссия ТВ". "В частности, они способствовали настройке прямого эфира, трансляции новостей и видеоматериалов, помогли организовать взаимодействие между подразделениями канала, проводили обучение лиц, которые занимались монтажом материалов, и лично программировали необходимое для этого оборудование и программное обеспечение. Кроме того, они зарегистрировали и настроили трансляцию канала "Новороссия ТВ" на популярных видеохостингах", - сообщала спецслужба.

В ноябре 2015 года сотрудники СБУ задержали Васильца и Тимонина в Киеве. С этого момента они находились в СИЗО. Обоим было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 УК Украины (создание террористической организации, участие в ней или содействие ее деятельности, от восьми до пятнадцати лет).

2 августа СБУ задержала пророссийского журналиста Василия Муравицкого по обвинению в госизмене. Ему вменяют часть 1 статьи 111 (госизмена, от двенадцати до пятнадцати лет лишения свободы), часть 2 статьи 110 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины, сопряженные с разжиганием национальной или религиозной вражды или высказанные должностным лицом, от пяти до десяти лет колонии), часть 2 статьи 161 (разжигание вражды или ненависти, сопряженное с обманом или насилием, или совершенное должностным лицом, от двух до пяти лет колонии), а также часть 1 статьи 258-3 УК Украины.

По версии следствия, Муравицкий с 2014 года по заказу российских информагентств писал тенденциозные статьи о ситуации на Украине. При этом заказы на тематику и содержание материалов он получал по электронной почте или одному из мессенджеров, а иногда сам выбирал темы для статей. При этом сначала журналист публиковался под своим настоящим именем, а затем начал пользоваться псевдонимом. Гонорары за свою работу, утверждают в СБУ, Муравицкий получал через международные системы онлайн-переводов.

Согласно выводам лингвистической экспертизы, статьи Муравицкого имели "манипулятивное влияние на сознание читателей" и побуждали их к "действиям во вред суверенитету и независимости Украины" и, кроме того, содержали призывы к разжиганию национальной розни внутри Украины, а также между Украиной и соседними государствами. По сведениям спецслужбы, материалы журналиста выходили на шести сайтах, администрируемых из России и с контролируемой боевиками территории Украины. Названия этих ресурсов в СБУ не сообщили.