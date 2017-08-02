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Служба безопасности Украины задержала по обвинению в госизмене пророссийского журналиста Василия Муравицкого. Об этом сообщает "Журнал Житомира".
Как сообщается на сайте спецслужбы, у Муравицкого прошел обыск. Сотрудники СБУ изъяли его компьютерную технику и копии договоров с российскими государственными информагентствами на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ за гонорары и банковские карточки, на которые Муравицкий получал деньги за работу.
В спецслужбе решают вопрос об избрании для журналиста меры пресечения.
Муравицкому вменяют часть 1 статьи 111 (госизмена, от двенадцати до пятнадцати лет лишения свободы), часть 2 статьи 110 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины, сопряженные с разжиганием национальной или религиозной вражды или высказанные должностным лицом, от пяти до десяти лет колонии), часть 2 статьи 161 (разжигание вражды или ненависти, сопряженное с обманом или насилием, или совершенное должностным лицом, от двух до пяти лет колонии), часть 1 статьи 258-3 УК Украины (создание террористической организации, участие в ней или содействие ее деятельности, от восьми до пятнадцати лет).
По версии следствия, Муравицкий с 2014 года по заказу российских информагентств писал тенденциозные статьи о ситуации на Украине. При этом заказы на тематику и содержание материалов он получал по электронной почте или одному из мессенджеров, а иногда сам выбирал темы для статей. При этом сначала журналист публиковался под своим настоящим именем, а затем начал пользоваться псевдонимом. Гонорары за свою работу, утверждают в СБУ, Муравицкий получал через международные системы онлайн-переводов.
По документам, опубликованным на ФБ-странице СБУ, в 2015 году за свои публикации Муравицкий получил около 90 тысяч гривен (250 тысяч рублей по курсу того времени).
Согласно выводам лингвистической экспертизы, статьи Муравицкого имели "манипулятивное влияние на сознание читателей" и побуждали их к "действиям во вред суверенитету и независимости Украины" и, кроме того, содержали призывы к разжиганию национальной розни внутри Украины, а также между Украиной и соседними государствами.
По сведениям спецслужбы, материалы журналиста выходили на шести сайтах, администрируемых из России и с контролируемой боевиками территории Украины. Названия этих ресурсов в СБУ не называют.
Под своим именем Муравицкий, в частности, публиковался на пророссийском ресурсе "Украина.Ру". Портал разместил обращение с призывом освободить журналиста. Также он сотрудничал с МИА "Россия сегодня" и сепаратистским ресурсом .
В российском МИДе в связи с задержанием Муравицкого обвинили Киев в "жестоком силовом подавлении оппозиционных журналистов" и "тотальной зачистке информационного пространства Украины".
С 2011 года Муравицкий был главредом газеты молодежной организации Компартии Украины "Новая волна".
В конце июля СБУ выдворила из Украины сотрудницу ВГТРК Марию Князеву, снимавшую репортажи для телеканалов "Россия-1" и "Россия-24". Спецслужба обвинила ее в том, что она, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских медиа и экспертами", собирала информацию о ситуации на Украине, деятельности органов власти и силовых структур страны, используя ее для "тенденциозного освещения ситуации"
В российском МИДе в связи с задержанием Муравицкого обвинили Киев в "жестоком силовом подавлении оппозиционных журналистов" и "тотальной зачистке информационного пространства Украины".
С 2011 года Муравицкий был главредом газеты молодежной организации Компартии Украины "Новая волна".
В конце июля СБУ выдворила из Украины сотрудницу ВГТРК Марию Князеву, снимавшую репортажи для телеканалов "Россия-1" и "Россия-24". Спецслужба обвинила ее в том, что она, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских медиа и экспертами", собирала информацию о ситуации на Украине, деятельности органов власти и силовых структур страны, используя ее для "тенденциозного освещения ситуации"