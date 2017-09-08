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Прокуратура Автономной Республики Крым уведомила о подозрении в завладении и растрате двух сотрудниц краеведческого музея Мариуполя, вернувших в аннексированный Крым 52 картины из музейного фонда Украины. Об этом сообщается на сате ведомства. В числе отправленных на полуостров были работы Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и Исаака Левитана.

Работницам музея инкриминируют часть 5 статьи 191 УК Украины (завладение и растрата имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере). Оглашение подозрения в украинском уголовно-процессуальном кодексе соответствует предъявлению обвинения в российском. Им грозит от семи до двенадцати лет колонии.

Как утверждается, женщины в марте 2014 года передали в Симферопольский художественный музей картины XVII-XIX веков, среди них "Лунная ночь" Айвазовского, "Дорога в лесу" Шишкина, "Болото" Левитана, "Пейзаж. Вечер" Алексея Саврасова. Ущерб от этих действий для мариупольского музея оценивается в 1,32 миллиона долларов.

Картины были объявлены в международный розыск и числились в базе Интерпола как украденные.

При этом полотна должны были находиться на выставке в Мариуполе до 31 мая 2014 года, однако по требованию российского начальства симферопольского музея были отправлены в Крым раньше.

Прокуратура собирается объявить о подозрении еще одному гражданину Украины, который забрал картины в Симферополе и перевез в Крым. Его имя не называется.