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новость Суд Амстердама: Скифское золото принадлежит Украине

14.12.2016
Скифское золото. Фото: kara-dag.info
Скифское золото. Фото: kara-dag.info
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Скифское золото принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Как передает ТАСС, такое решение огласила председательствующий судья Дудок ван Хил на заседании в окружном суде Амстердама. Как отмечается в решении суда, у сторон имеется три месяца, чтобы подать апелляцию.

Экспонаты крымских музеев использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая с февраля по сентябрь 2014 года проходила в Музее Алларда Пирсона в Аместердаме.

Золото скифов было отправлено в Нидерланды в феврале 2014 года, еще до аннексии Крыма. Выставка должна была завершиться в мае, однако после оккупации полуострова Москва заявила свои претензии на владение артефактами. В этой ситуации Нидерланды продлили выставку до начала осени.

20 августа 2014 года музей отказался возвращать артефакты Украине, равно как и передавать их России, до решения суда относительно их принадлежности или соглашения между Киевом и Москвой по этому вопросу. Как говорилось в документе, юридическое изучение вопроса не позволило музею сделать выбор в пользу какой-либо из сторон спора.

По этой причине музей предпочел дождаться решения квалифицированного судьи или третейского судьи или соглашения между сторонами".

При этом гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина в минувший вторник заявила, что надеется на победу. "Аргументы нашего адвоката опирались на международную правовую практику и, по нашим ощущениям, ему удалось донести это до судей", - сказала Умрихина на пресс-конференции в Симферополе.

В случае отказа удовлетворить иск крымские музеи, по ее словам, подготовят апелляцию. Экспонаты предоставили Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Также в составе выставки были экспонаты из музея в Киеве.

В экспозиции собраны археологические находки, в частности, более 500 экспонатов - артефакты из скифского золота (церемониальный шлем, драгоценные камни, мечи, панцири, домашняя утварь древних греков и скифов). Среди наиболее ценных экспонатов - предметы, относящиеся к позднескифскому и аланскому периодам: скифское навершие шатра в виде грифона, скифский бронзовый котел и конные украшения, сосуды в виде овец из Нейзацкого некрополя.

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14.12.2016

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