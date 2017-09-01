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Также: Украина, Россия, Война, Европа, Политика, Мир | Персоны: Петр Порошенко

новость Биометрическая система мер

Порошенко подписал указ о въезде на Украину по биометрическим паспортам
01.09.2017
Украинский пограничник. Фото: dpsu.gov.ua
Украинский пограничник. Фото: dpsu.gov.ua
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С 1 января 2018 года Украина вводит новые правила пересечения границы для граждан из стран, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности, в том числе России. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана", - отметил Порошенко.

Создается система фиксации биометрических данных в пунктах пропуска через госграницу. Также будет расширены мощности существующих центров предоставления административных услуг и начнется строительство новых, в первую очередь возле контрольных пунктов въезда-выезда.

Кроме того, для въезда в страну россиянам придется заранее заполнить электронную анкету на сайте украинского МИДа.

23 августа о подготовке новых правил въезда на Украину для граждан сообщал источник "Коммерсанта". Для пересечения границы понадобится биометрический паспорт и заранее заполненная электронная анкета на сайте украинского МИДа. "В анкете гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника", - сообщил источник издания. По его словам, анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.

При этом украинские власти отказались от введения в Россией полноценного визового режима, на чем настаивал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. "Главная причина, почему Киев не стал вводить визовый режим, - опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму, - пояснил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. - Если бы мы отменили соглашение о безвизовом режиме с Россией, эти люди лишились бы возможности беспрепятственно ездить в нашу страну".

В феврале 2015 года Украина ужесточила правила въезда для россиян. Они могут попасть в страну только по загранпаспортам, а находиться на территории страны могут не более 90 дней в течение полугода.

12 июня глава МИДа Украины Павел Климкин предложил ввести систему электронной регистрации поездок россиян.

7 июля президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль для всех иностранцев, въезжающих в страну, включая сдачу отпечатков пальцев и цифровой фотографии. "Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", - сказал Порошенко.

10 июля Турчинов сообщил, что россияне, желающие посетить Украину, должны будут заранее уведомлять об этом власти страны. "Будет реализована электронная система предварительной регистрации для граждан России при поездках в Украину", - сказал он.

Кроме того, в СНБО предложили обязать находящихся в Украине граждан России регистрироваться по месту пребывания и информировать органы власти о своих передвижениях по стране. "И биометрические паспорта, и контроль на границе, и предварительное информирование, и контроль за пребыванием и передвижением по территории Украины - все это должно произойти согласно единой программе, которая должна быть разработана Кабмином", - подчеркнул секретарь СНБО

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01.09.2017
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