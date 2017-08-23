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новость Сразу и не въедешь

"Коммерсант": Киев введет для россиян новый порядок въезда на Украину
23.08.2017
Украинский пограничник. Фото: dpsu.gov.ua
Украинский пограничник. Фото: dpsu.gov.ua
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Правительство Украины разработало постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России, сообщает "Коммерсант". Для пересечения границы понадобится биометрический паспорт и заранее заполненная электронная анкета на сайте украинского МИДа.

"В анкете гражданин России должен будет указать данные о себе, в том числе профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить. В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника", - сообщил источник издания. По его словам, анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.

Постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России правительство Украины примет уже в ближайшее время, возможно еще до 1 сентября, отмечает издание со ссылкой на несколько источников в правительстве и в Верховной раде.

При этом украинские власти отказались от введения в Россией полноценного визового режима, на чем настаивал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Главная причина, почему Киев не стал вводить визовый режим, - опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму, - пояснил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. - Если бы мы отменили соглашение о безвизовом режиме с Россией, эти люди лишились бы возможности беспрепятственно ездить в нашу страну".

В феврале 2015 года Украина ужесточила правила въезда для россиян. Они могут попасть в страну только по загранпаспортам, а находиться на территории страны могут не более 90 дней в течение полугода.

12 июня глава МИДа Украины Павел Климкин предложил ввести систему электронной регистрации поездок россиян.

7 июля президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль для всех иностранцев, въезжающих в страну, включая сдачу отпечатков пальцев и цифровой фотографии. "Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом", - сказал Порошенко.

10 июля Турчинов сообщил, что россияне, желающие посетить Украину, должны будут заранее уведомлять об этом власти страны. "Будет реализована электронная система предварительной регистрации для граждан России при поездках в Украину", - сказал он.

Кроме того, в СНБО предложили обязать находящихся в Украине граждан России регистрироваться по месту пребывания и информировать органы власти о своих передвижениях по стране. "И биометрические паспорта, и контроль на границе, и предварительное информирование, и контроль за пребыванием и передвижением по территории Украины - все это должно произойти согласно единой программе, которая должна быть разработана Кабмином", - подчеркнул секретарь СНБО.

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23.08.2017
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