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новость Крымский татарин Минасов получил 1 год 3 месяца за посты в Фейсбуке

18.07.2017
Эмиль Минасов. Фото с личной ФБ-страницы
Эмиль Минасов. Фото с личной ФБ-страницы
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Судья подконтрольного России Первомайского райсуда Крыма Анна Климова приговорила жителя Севастополя Эмиля Минасова к 1 году 3 месяцам колонии-поселения за публикации в Фейсбуке. О приговоре, вынесенном еще 7 июля, во вторник сообщило коллаборантское агентство "Крыминформ" со ссылкой на УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю.

Минасов был объявлен виновным по части 1 статьи 282 российского УК (возбуждение ненависти либо вражды). Как следует из карточки дела на сайте суда, предварительных слушаний в рамках процесса не проводилось, а разбирательство по существу прошло в два заседания - 6-го и 7-го числа. Первоначально заседание процесса намечалось на 19 июня, однако тогда слушания отложили из-за неявки подсудимого. Формулировка "неявка" (а не "недоставление") позволяет предположить, что Минасов находится на свободе и поедет в колонию самостоятельно после получения соответствующего предписания из уголовно-исполнительной инспекции.

СМИ о деле Минасова до сих пор не сообщали. По информации ФСБ, крымчанину инкриминировали шесть эпизодов, датированных мартом - октябрем 2016 года, хотя на сайте суда эпизодов указано лишь четыре. Какие именно публикации были вменены Минасову, спецслужба не уточнила. На ФБ-странице осужденного в марте - октябре прошлого года появился ряд постов с протестом против аннексии Крыма и действий российских оккупантов.

В частности, 2 марта 2016-го Минасов подписал на Change.org петицию тогдашнему главе германского МИДа Франку-Вальтеру Штайнмайеру, подготовленную гражданской инициативой "Let My People Go - Ukraine". В документе от министра требовали использовать свое влияние для освобождения из СИЗО фигурантов "дела 26 февраля" Ахтема Чийгоза, Али Асанова и Мустафы Дегерменджи. Ссылку на петицию Минасов поместил у себя в Фейсбуке; там же отобразился его комментарий, оставленный на странице документа: "Незаконно держат под стражей, и вообще идет полное ущемление коренного народа Крыма - крымских татар!"

11 марта 2016-го крымчанин перепостил публикацию с цитатами из интервью координатора штаба товарной и энергетической блокад Крыма Ленура Ислямова о мерах, необходимых для возвращения Крыма под суверенитет Украины.

Признал ли Минасов вину, не уточняется. Однако ФСБ сообщает, что приговор уже вступил в законную силу. Во вторник как раз истекли 10 суток, отведенных российским УПК на подачу апелляционной жалобы. Следовательно, можно сделать вывод, что на апелляцию Минасов не подавал, и предположить на этом основании, что он согласился с обвинением.

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18.07.2017
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