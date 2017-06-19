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Евросоюз на год продлил санкции в отношении аннексированных Россией Крыма и Севастополя. Такое решение было принято в Люксембурге на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Как передает УНИАН, решение утвердили без обсуждения.

Таким образом, ограничения продолжат действовать до 23 июня 2018 года.

Страны ЕС согласовали решение о продлении санкций 6 июня на уровне Комитета постоянных представителей государств.

Санкции продлеваются уже в третий раз, аналогичные решения принимались в прошлом и позапрошлом годах.

С момента аннексии полуострова санкции против Крыма и Севастополя принимались несколько раз. Первое решение об ограничениях вступило в силу 25 июня 2014 года. Тогда Совет ЕС запретил импорт в Евросоюз любых товаров из Крыма, поставки которых не согласованы с Киевом.

В июле 2014 года был установлен запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и энергетические секторы, а также добычу нефти, газа и минералов. Была также запрещена поставка оборудования для этих секторов и оказание для них финансовых и страховых услуг. Кроме того, Евросоюз установил запрет на покупку более 250 наименований товаров, включая полезные ископаемые и углеводороды. Европейским финансовым структурам запрещено выдавать кредиты или приобретать доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями.

18 декабря Совет Евросоюза утвердил дополнительные предложения по ограничительным мерам в торговле и инвестициях в отношении Крыма. "С 20 декабря инвестиции в Крым или Севастополь запрещены. Европейцы и компании из ЕС не могут больше покупать недвижимость или компании в Крыму, финансировать крымские компании или оказывать соответствующие услуги", - говорилось в пресс-релизе.

Операторам ЕС было запрещено предлагать туристические услуги в Крыму или Севастополе. В частности, был введен запрет европейским круизным судам заходить в порты на Крымском полуострове, за исключением экстренных случаев. Это относится ко всем судам, принадлежащим или контролируемым представителям Европы или плавающим под флагом государства-члена.

"Кроме того, было запрещено экспортировать определенные товары и технологии крымским предприятиям или для их использования в Крыму, - сообщалось в коммюнике. - Это касается транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов".