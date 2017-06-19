О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.261876.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.261876.html
Также: Украина, Война, Россия, Европа, Политика, Мир

новость Евросоюз на год продлил санкции в отношении Крыма

19.06.2017
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
Реклама

Евросоюз на год продлил санкции в отношении аннексированных Россией Крыма и Севастополя. Такое решение было принято в Люксембурге на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Как передает УНИАН, решение утвердили без обсуждения.

Таким образом, ограничения продолжат действовать до 23 июня 2018 года.

Страны ЕС согласовали решение о продлении санкций 6 июня на уровне Комитета постоянных представителей государств.

Санкции продлеваются уже в третий раз, аналогичные решения принимались в прошлом и позапрошлом годах.

С момента аннексии полуострова санкции против Крыма и Севастополя принимались несколько раз. Первое решение об ограничениях вступило в силу 25 июня 2014 года. Тогда Совет ЕС запретил импорт в Евросоюз любых товаров из Крыма, поставки которых не согласованы с Киевом.

В июле 2014 года был установлен запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные, телекоммуникационные и энергетические секторы, а также добычу нефти, газа и минералов. Была также запрещена поставка оборудования для этих секторов и оказание для них финансовых и страховых услуг. Кроме того, Евросоюз установил запрет на покупку более 250 наименований товаров, включая полезные ископаемые и углеводороды. Европейским финансовым структурам запрещено выдавать кредиты или приобретать доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями.

18 декабря Совет Евросоюза утвердил дополнительные предложения по ограничительным мерам в торговле и инвестициях в отношении Крыма. "С 20 декабря инвестиции в Крым или Севастополь запрещены. Европейцы и компании из ЕС не могут больше покупать недвижимость или компании в Крыму, финансировать крымские компании или оказывать соответствующие услуги", - говорилось в пресс-релизе.

Операторам ЕС было запрещено предлагать туристические услуги в Крыму или Севастополе. В частности, был введен запрет европейским круизным судам заходить в порты на Крымском полуострове, за исключением экстренных случаев. Это относится ко всем судам, принадлежащим или контролируемым представителям Европы или плавающим под флагом государства-члена.

"Кроме того, было запрещено экспортировать определенные товары и технологии крымским предприятиям или для их использования в Крыму, - сообщалось в коммюнике. - Это касается транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов".

Оставить комментарий Обсудить
19.06.2017
новость Новости по теме
31.03.2017 Тиллерсон: Санкции с России не будут сняты до возвращения Крыма →
16.03.2017 Песков: Кремль не пойдет на сделку с США по Крыму ради отмены санкций →
11.03.2017 Турецкий порт прекратил принимать паромы и корабли из Крыма →
17.06.2016 Евросоюз продлил на год санкции в отношении Крыма →
Фото и Видео
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29015
Play own
Дед Пихто о поэзии экстремизма
Реклама
Наши спонсоры
Avatar 34x34
Avatar 34x34
12835
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Странная магия Навального
новость Сирия: американцы сбили самолет
Самолет F/A-18E Super Hornet. Фото: boeing.com
статья Полусистемный Ройзман
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Протестующим - газовые камеры
Задержанные в полиции Петербурга. Фото: Александр Шуршев‏
новость Голодовка политзека Шишкина
Виталий Шишкин. Фото из личной хроники Facebook
РЕКЛАМА
Loading...
статья Сезон охоты на Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Новая победа Макрона
Национальное собрание Франции
новость Лондон: теракт против мусульман
На месте теракта. Фото: @Ersin Satlyk
в блоге Свобода для диктатуры
59
новость "Маргинальные антикастристы" из Майами
Рауль Кастро и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
статья С Путиным скучно
Илья Мильштейн
в блоге Мужество росгвардейца
383
новость Марш равенства в Киеве
Участники Марша равенства в Киеве. Фото: Грани.Ру
новость Путин: На санкции ответим позже
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Столкновение в Тихом океане
На борту Fitzgerald после столкновения. Кадр CNN
статья Прямая линия: перлы
в блоге Патриарх о скромной езде
383
новость Обстрел иранских рыбаков
Корабль саудовской береговой охраны. Фото: newstodaypk.com
новость Иеговиста заставляют сменить веру
Собрание свидетелей Иеговы. Фото: jw-russia.org
в блоге Петербургский беспредел
59