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новость Кривая доплытия

Турецкий порт прекратил принимать паромы и корабли из Крыма
11.03.2017
Порт в Зонгулдаке. Фото: bilgievi.gen.tr
Порт в Зонгулдаке. Фото: bilgievi.gen.tr
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Порт в турецком городе Зонгулдак прекратил принимать прибывшие из Крыма паромы и корабли, сообщает местное издание Deniz Haber. Чиновники объясняют это отсутствием у экипажей документа Port of Clearance, подтверждающего таможенное оформление товаров.

В течение двух последних недель в Зонгулдаке не могут пришвартоваться ни российские, ни турецкие суда, пришедшие из портов аннексированного полуострова.

"Единственная причина, почему мы не можем разгружаться, заключается в том, что корабль прибыл из Крыма", - отметил глава турецкой компании Selin Global Foreign Trade Арзыгул Каймакчи. По его словам, торговля с Севастополем фактически остановлена.

Невозможность разгрузиться в порту Зонгулдака подтвердил изданию "Панорама" директор компании-оператора паромного сообщения "Крымского морского агентства" Станислав Гвоздилов. "Не принимаются все корабли из Крыма, - сказал он. - По логике выходит, что Турция не признает российский Крым, в этом и причина. Российские корабли из других регионов принимаются, из Новороссийска, например, а из Крыма - нет".

По словам Гвоздилова, решить эту проблему можно одним способом - идти в порт другого российского региона и уже оттуда направляться в турецкие порты.

Санкции, введенные рядом демократических стран после аннексии Крыма Россией, не допускают прямых поставок товаров на полуостров. Турция, однако, к этим санкциям не присоединилась. В апреле 2014 года Украина закрыла пункты контроля и пропуска через границу в крымских портах. Однако турецкая фирма Esen Elita Tur в июле того же года проигнорировала этот запрет, начав пассажирские перевозки между Стамбулом и Севастополем. Перевозки были начаты даже несмотря на то, что турецкий МИД потребовал от национального Министерства транспорта и связи не принимать из Крыма транспорт, в документах которого не будет отметки "Украина".

Морское сообщение Крыма с Турцией прерывалось во время обострения российско-турецких отношений. Однако оно было возобновлено после нормализации ситуации. Вместе с тем Турция не признает российскую аннексию полуострова.

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11.03.2017

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