О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.261370.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.261370.html
Также: Украина, Чечня, Россия, Криминал, Европа, Война, Политика, Происшествия, Мир | Персоны: Рамзан Кадыров

новость Долго ль мне стрелять по свету

СМИ: На Осмаева покушался "личный киллер" Кадырова
02.06.2017
Артур Курмакаев и покушавшийся на Адама Осмаева
Артур Курмакаев и покушавшийся на Адама Осмаева
Реклама

На Адама Осмаева, бывшего командира воевавшего в Донбассе на стороне сил АТО добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, покушался "личный киллер" главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Телеканал приводит фотографию из публикации издания "Руспрес" за 2009 год о петербургском бандите Артуре Курмакаеве (Денисултанове) по прозвищу "Динго". Он похож на напавшего на Осмаева, который имел при себе украинский паспорт на имя Александра Дакара.

В МВД Украины отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Как сообщал Руспресс, 11 июня 2008 года в Вене Курмакаев был арестован за угрозы бывшему охраннику главы Чечни Умару Исраилову. Осенью 2004 года тот бежал в Европу и подал иск против России в Европейский суд по правам человека, в котором обвинял Кадырова в систематическом использовании пыток и похищений для усмирения несогласных в период с 2003 по 2005 годы.

На допросе в венской полиции Курмакаев сообщил, что по приказу главы Чечни он должен был убедить Исраилова вернуться, а в случае отказа убить отступника. Курмакаев также рассказал рассказывал о списках врагов Кадырова, где были 300 кандидатов на отстрел.

Взамен на эти признания Курмакаев рассчитывал на получения политического убежища в Австрии. Однако его депортировали в Россию. Там Курмакаев заявил, что в австрийской полиции подделали протоколы его допросов. "Официально заявляю: с Кадыровым не знаком. Со спецслужбами не сотрудничал, никаких заданий не получал и не выполнял", - отметил он.

13 января 2009 года Исраилов был убит. В Австрии за это преступление были осуждены Отто Кальтенбруннер, которого следствие сочло разработчиком операции, а также Турпали Джешуркаев и Сулейман Дадаев. Кадыров заявлял, что он отрицает свою причастность к убийству Исраилова и считает, что оно было спланировано, чтобы вызвать громкий резонанс и подставить его.

Накануне в Киеве Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с человеком, представившимся журналистом Le Monde Алексом Вернером. При встрече в центре Киева "журналист" достал пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из наградного пистолета ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в больницу.

В феврале 2012 года Осмаева задержали в Одессе по подозрению в совершении взрыва в квартире. Позже ФСБ заявила, что он готовил покушение на президента России Владимира Путина. В сентябре 2013 года предполагаемого подельника Осмаева Илью Пьянзина приговорили в России к десяти годам тюрьмы. Осмаева в Россию не выдали, так как он успешно обжаловал решение об экстрадиции в ЕСПЧ.

На Украине Осмаев был признан виновным в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пересечении границы страны по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности. В ноябре 2014 года Осмаева выпустили из-под стражи. Через неделю стало известно, что он присоединился к батальону имени Джохара Дудаева.

После гибели командовавшего частью бригадного генерала Чеченской Республики Ичкерия Исы Мунаева в феврале 2015 года Осмаев возглавил батальон.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
02.06.2017
новость Новости по теме
01.06.2017 В Киеве ранен обвинявшийся в покушении на Путина участник АТО Осмаев →
14.03.2015 Осмаев опроверг утверждения о своей причастности к убийству Немцова →
02.02.2015 В Донбассе погиб ичкерийский генерал Мунаев →
27.11.2014 Осмаев, обвинявшийся в подготовке покушения на Путина, стал участником АТО →
18.11.2014 На Украине освобожден обвиняемый в организации покушения на Путина →
17.01.2013 Обвиняемый в покушении на Путина отказался от показаний →
01.04.2012 МИ-5: Кадыров готовит покушение на Закаева →
02.06.2011 В Вене вынесен приговор убийцам охранника Кадырова →
17.11.2010 В Вене начался суд по делу об убийстве Исраилова →
24.08.2010 В Австрии трех человек обвинили в убийстве бывшего охранника Кадырова →
28.04.2010 Прокуратура Австрии: Кадыров причастен к убийству Исраилова →
Фото и Видео
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29015
Play own
Дед Пихто о поэзии экстремизма
28640
Play own
Крым: оккупанты против "экстремистов"
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья У России можно выиграть
Виталий Портников
статья Новости кремлевской кухни
Илья Мильштейн
новость Вовненко не уходит из Исаакия
Ирада Вовненко. Фото с личной страницы "ВКонтакте"
статья Путин снес оплеухи
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Мощи в доме Путина
новость Пыточная камера Мосгорсуда
Камрон Усмонов в кабинете № 144. Источник: zona.media
РЕКЛАМА
Loading...
новость Путин о русофобии и хакерах
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
в блоге Хакеры-патриоты
383
новость Путин о покушениях на него
Интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну. Кадр CBS
новость Прокуроры против Charlie Hebdo
Карикатура Charlie Hebdo о преследованиях геев в Чечне
новость США выходят из соглашения по климату
Логотип Парижской конференции по климату
в блоге Бумажные тигры Америки
383
новость Дипломат: Трамп хотел снять санкции
Дональд Трамп. Кадр CNN
в блоге Крымским татарам повезло
383
статья Епископ попал под машину
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость "Коммерсант": Готовился теракт в метро
Досмотр пассажира в метро. Фото: mosmetro.ru
в блоге Нечисто конкретное убийство
7
новость Экс-глава "Роснефти" подпал под санкции
Эдуард Худайнатов. Фото: rosneft.ru
новость Феруза не отпускают в Европу
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
новость России вернут посольские дачи
Посольская дача в Мэриленде. Кадр съемки wusa9.com