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В Киеве ранен уроженец Чечни Адам Осмаев, бывший командир воевавшего в Донбассе на стороне сил АТО добровольческого батальона имени Джохара Дудаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с человеком, представившимся журналистом Le Monde Алексом Вернером. При встрече в центре Киева "журналист" достал пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из наградного пистолета ПМ четырежды выстрелила в нападавшего. Обоих раненых доставили в больницу.

В феврале 2012 года Осмаева задержали в Одессе по подозрению в совершении взрыва в квартире. Позже ФСБ заявила, что он готовил покушение на президента России Владимира Путина. В сентябре 2013 года предполагаемого подельника Осмаева Илью Пьянзина приговорили в России к десяти годам тюрьмы. Осмаева в Россию не выдали, так как он успешно обжаловал решение об экстрадиции в ЕСПЧ.

На Украине Осмаев был признан виновным в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пересечении границы страны по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности. В ноябре 2014 года Осмаева выпустили из-под стражи. Через неделю стало известно, что он присоединился к батальону имени Джохара Дудаева.

После гибели командовавшего батальоном бригадного генерала Чеченской Республики Ичкерия Исы Мунаева в феврале 2015 года Осмаев возглавил батальон.