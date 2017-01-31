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Елена Болотова, вдова бывшего главы ЛНР Валерия Болотова, подозревает, что ее муж был отравлен. Такую информацию передал Life. О своих подозрениях вдова заявила правоохранителям.

По словам Болотовой, 26 января, за день до смерти, ее муж встречался с двумя мужчинами в кафе "Красная машина", расположенном в Ледовом дворце ЦСКА, и там пил кофе. Через некоторое время по возвращении домой террорист пожаловался на плохое самочувствие. "Он весь вечер повторял: "Зачем я выпил этот кофе?", - рассказала вдова.

На другой день Болотов заявил жене, что намерен отлежаться. Та отправилась прикрепить его в поликлинику, а по возвращении домой обнаружила больного без сознания. Болотова вызвала скорую, однако к ее приезду муж уже умер.

"Он на свое здоровье особо никогда не жаловался, и мы никогда не обращались в медицинское учреждение ни здесь, ни там, - заметила вдова террориста. - Сразу после случившегося у меня возникло подозрение, что его отравили".

Позже телеканал сообщил, с кем встречался Болотов накануне смерти. Это оказались бывший "спикер народного совета" ЛНР Алексей Карякин и некто Валерий Александрович, также известный как Саныч. Последний рассказал, что встреча состоялась по инициативе самого Болотова и на ней "обсуждали вопросы, связанные с ЛНР". "Заказывал кофе он мне и себе, - также сообщил Саныч. - Потом он ушел за ребенком, вернулся, и мы еще немного посидели и потом разошлись".

Схожую информацию правоохранителям сообщил и Карякин.

3 октября прошлого года ФСБ задержала Карякина в Ростове-на-Дону. Двумя неделями раньше, 21 сентября, "генпрокуратура" ЛНР объявила его в розыск "за совершение посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего, умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, незаконное приобретение, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".

В СМИ информация о задержании Карякина попала 5 октября, а уже на другой день РИА "Новости" со ссылкой на "информированный источник в ФСБ" эти сведения опровергло.

Боевики заявляли, что Болотов умер скоропостижно, предположительно от сердечного приступа. Однако судмедэксперты по результатам вскрытия трупа не обнаружили у покойного явного инфаркта и иных серьезных патологий. "Сейчас проводится химическая экспертиза на наличие в организме отравляющих веществ", - рассказали Life в правоохранительных структурах.

Результаты исследования ожидаются через месяц.