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В Москве умер первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бывшего "премьер-министра" Донецкой народной республики Александра Бородая.

Позже сиерть экс-главы ЛНР подтвердил руководитель информационного центра "Юго-восточный фронт" Константин Кнырик. "Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо", - сказал Кнырик.

"Болотов был первым руководителем Луганской народной республики и являлся членом Союза добровольцев Донбасса. Как глава союза выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, - сказал Бородай. - Не могу сказать, что близко его знал в период событий 2014 года, но тем не менее это был человек, который внес значительный вклад в первую стадию становления ЛНР".

Бородай заявил, что от имени Союза добровольцев Донбасса предложит властям ЛНР увековечить память Болотова, поставив ему памятник.

21 апреля 2014 года Болотов был провозглашен "народным губернатором" Луганской области, а 19 мая - главой ЛНР. Он был включен в санкционные списки Евросоюза, Канады и США.

13 мая Болотов был ранен в Луганске в результате покушения. Сообщалось, что он потерял много крови. Лидер террористов был госпитализирован, а позже некоторое время лечился в России. Кто покушался на него, не уточнялось.

14 августа 2014 года Болотов подал в отставку. Интерфаксу он назвал ее временной. "Последствия ранения не позволяют мне с полной отдачей сил трудиться на этом посту во благо луганчан в сложное военное время", - пояснил Болотов.

Однако на свою должность Болотов уже не вернулся. Он уехал в Россию и занимался организацией поставок "гуманитарной помощи" ЛНР.