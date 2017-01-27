О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.258351.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.258351.html
Также: Украина, Россия, Война, Европа, Политика, Мир

новость Умер первый "глава" ЛНР Болотов

27.01.2017
Валерий Болотов. Кадр с YouTube
Валерий Болотов. Кадр с YouTube
Реклама

В Москве умер первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бывшего "премьер-министра" Донецкой народной республики Александра Бородая.

Позже сиерть экс-главы ЛНР подтвердил руководитель информационного центра "Юго-восточный фронт" Константин Кнырик. "Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо", - сказал Кнырик.

"Болотов был первым руководителем Луганской народной республики и являлся членом Союза добровольцев Донбасса. Как глава союза выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, - сказал Бородай. - Не могу сказать, что близко его знал в период событий 2014 года, но тем не менее это был человек, который внес значительный вклад в первую стадию становления ЛНР".

Бородай заявил, что от имени Союза добровольцев Донбасса предложит властям ЛНР увековечить память Болотова, поставив ему памятник.

21 апреля 2014 года Болотов был провозглашен "народным губернатором" Луганской области, а 19 мая - главой ЛНР. Он был включен в санкционные списки Евросоюза, Канады и США.

13 мая Болотов был ранен в Луганске в результате покушения. Сообщалось, что он потерял много крови. Лидер террористов был госпитализирован, а позже некоторое время лечился в России. Кто покушался на него, не уточнялось.

14 августа 2014 года Болотов подал в отставку. Интерфаксу он назвал ее временной. "Последствия ранения не позволяют мне с полной отдачей сил трудиться на этом посту во благо луганчан в сложное военное время", - пояснил Болотов.

Однако на свою должность Болотов уже не вернулся. Он уехал в Россию и занимался организацией поставок "гуманитарной помощи" ЛНР.

Оставить комментарий Обсудить
27.01.2017

новость Новости по теме
27.11.2014 Евросоюз включил в санкционный список 13 представителей ДНР и ЛНР →
20.08.2014 СМИ: Террорист Плотницкий назначен "премьер-министром ЛНР" →
14.08.2014 "Глава ЛНР" Болотов подал в отставку →
18.07.2014 "Спикер парламента" ДНР Пушилин ушел в отставку →
12.07.2014 В санкционный список Евросоюза попали Бородай и Ходаковский →
04.07.2014 "Премьером ЛНР" назначен бывший пиарщик Вексельберга →
02.07.2014 Болотов: Руководство Украины пойдет под военный трибунал →
01.07.2014 Болотов обвинил похищенных журналистов "Громадського ТБ" в шпионаже →
27.06.2014 В "Луганской республике" образован "КГБ" →
22.05.2014 В Луганской области началась антитеррористическая операция →
19.05.2014 "Луганская народная республика" приняла конституцию и избрала президента →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Пережить правителя
Виталий Портников
новость СМИ: Готовится указ об отмене санкций
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
в блоге Русская непритязательность
383
статья Битва за хиджаб
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Мелания и чудовище
РЕКЛАМА
Loading...
новость Депутат дал показания на Януковича
Денис Вороненков. Фото из личного твиттера
в блоге Усобица и русофобы
383
в блоге Царствуй вовеки
383
новость Хакерское прошлое майора ФСБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
новость Советник Трампа: Пусть СМИ заткнутся
Стивен Бэннон. Фото: diversityinc.com
новость Дело Гайзера расследовано
Вячеслав Гайзер. Фото: rkomi.ru
новость Мэй: Не доверяйте Путину
Тереза Мэй. Фото: gov.uk
статья Толстой, евреи, каторжане
Илья Мильштейн
новость Трамп поговорит с Путиным
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Побои в семье одобрили
Госдума. Фото Граней.Ру
новость Извинения Толстого приняты
Александр Борода. Кадр "Вестей"
в блоге Пытливые умы
383
в блоге Капитулянтство не спасет
383
новость Расходы на науку сократят
Митинг в защиту образования и науки. Фото: Грани.Ру
новость Трамп о проблеме беженцев
Дональд Трамп. Фото: salon.com