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новость Рада запретит ввоз в страну российских книг антиукраинской направленности

20.10.2016
Полка в российском книжном магазине. Фото: 112.international
Полка в российском книжном магазине. Фото: 112.international
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Верховная рада намерена ввести разрешительную процедуру для ввоза в Украину книг, напечатанных в России, а также ввозимых с территории временно оккупированных территорий Украины. Как сообщает "112 Украина", соответствующий правительственный законопроект был принят депутатами в первом чтении.

Издательская продукция может быть ввезена на таможенную территорию Украины только при наличии соответствующего разрешения. Исключение составят книги, перевозимые в ручной клади или багаже общим количеством не более 10 экземпляров. Разрешение будет выдавать уполномоченный орган.

Анализ и оценку книг будет осуществлять экспертный совет, сформированный из представителей органов государственной власти, отраслевых ассоциаций, союзов, общественной экспертной среды, ведущих деятелей культуры, искусства, науки и образования, психиатров, специалистов в области информации.

По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, принятие законопроекта позволит ограничить ввоз литературы антиукраинского содержания, напечатанной в России. При этом чиновник подчеркнул, что на украинском книгоиздательстве это никак не отразится.

В августе 2015 года Госкомитет телевидения и радиовещания Украины определил список книг, запрещенных к ввозу на территорию страны за пропаганду "человеконенавистничества, фашизма, ксенофобии и сепаратизма". В список из 38 книг, изданных в России, вошли произведения Николая Старикова "Украина. Хаос и революция - оружие доллара", Александра Дугина "Евразийский реванш России", Андрея Фурсова "Холодный восточный вечер русской весны", Эдуарда Лимонова "Киев капут", Сергея Доренко "Донбасс - дымовая завеса Путина?", Сергея Глазьева "Катастрофа. От американской войны к мировой войне" Льва Вершинина, "Евромайдан. "Кто уничтожил Украину?" Юрия Мухина и другие.

8 августа Министерство культуры Украины опубликовало список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В него вошли 14 человек - актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Жерар Депардье, певцы Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, а также Иосиф Пригожин, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин.

Как отмечается в сообщении, список составляет Минкульт Украины на основании обращений СНБО, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Перечень будет обновляться по мере поступления новых обращений.

22 июля Минкульт в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" отправил в СБУ список из около 500 деятелей культуры из разных стран, которые ставили под сомнение территориальную целостность Украины. Список был составлен не министерством, а общественными организациями, которые и передали его в ведомство.

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20.10.2016

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