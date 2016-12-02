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Также: Украина, Россия, Война, Политика, Мир, Европа | Персоны: Иван Охлобыстин

новость СБУ обвинила Ивана Охлобыстина "в создании террористической группы"

02.12.2016
Иван Охлобыстин в ДНР. Фото: novorossia.ws
Иван Охлобыстин в ДНР. Фото: novorossia.ws
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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении российского актера Ивана Охлобыстина по статье "создание террористической группы". Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила официальный представитель ведомства Елена Гитлянская.

"Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по факту совершения Охлобыстиным И.И. преступления, предусмотренного частю 1 статьи 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации)", - говорится в сообщении.

По словам Гитлянской, это было сделано "после публичной поддержки Охлобыстиным идей "русского мира", а также радостного приветствия "русской весны" на Украине.

Также пресс-секретарь отметила, что дело возбуждено после высказываний актера "в поддержку деятельности террористической структуры ДНР".

Гитлянская напомнила, что недавно Охлобыстин получил "паспорт гражданина ДНР" и пообещал самопровозглашенному образованию "помощь пропагандистского характера, путем реализации соответствующих кинопроектов".

30 ноября народный депутат Украины, советник главы МВД Антон Геращенко заявил о намерении инициировать запрет въезда Охлобыстина в иностранные государства. "Отправляю сегодня обращение послам 28 стран ЕС, США, Канады, Австралии, Японии, Израиля с требованием внести Ивана Охлобыстина в список лиц, которым запрещен въезд в страны цивилизованного мира" , - написал он на странице в Фейсбуке, призвав также пользователей соцсети отправить сообщения на сайты посольств стран "цивилизованного мира" с призывом сделать актера персоной нон грата.

До этого Охлобыстин написал заявление на имя главы ДНР Александра Захарченко с просьбой о получении гражданства самопровозглашенного образования. Вскоре Захарченко вручил ему паспорт ДНР.

В октябре 2014 года глава Минкульта Украины Евгений Нищук сообщил о запрете въезда в страну 14 российским деятелям культуры, поддерживающим агрессию Москвы. Министр не стал приводить список полностью, но назвал имена Иосифа Кобзона, Ивана Охлобыстина и Михаила Задорнова. По словам министра, их заявления и действия нельзя оставлять без внимания.

"Мы видим их истинное лицо, искаженное пропагандой и искренней ненавистью ко всему украинскому. Эти люди яркими способами продолжают позорить наше государство, святую украинскую землю, ныне умытую кровью тысяч лучших сынов и дочерей, вышедших на ее защиту, - заявил министр. - Конечно, не может возникать никаких вопросов относительно того, что такие люди не имеют права приезжать в Украину, - они должны быть персонами нон грата".

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
02.12.2016

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