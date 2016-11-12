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Печерский районный суд Киева в закрытом заседании постановил обыскать жилье и студию ведущего ток-шоу "Шустер Live" Савика Шустера. Об этом сообщает генеральный директор канала 3S.tv Павел Елизаров.

"Как нам только что стало известно из достоверных источников, судья Печерского суда в закрытом судебном заседании, без присутствия наших адвокатов вынес постановление о проведении обыска по месту жительства Савика Шустера и на телеканале "Савик Шустер Студия", – написал Елизарова. По его словам, такие действия он считает "возобновлением давления".

В пятницу вечером сам Шустер в эфире своей программы отметил: "Мне в рекламной паузе сказали, что Печерский суд принял решение возобновить против нас и против меня все преследования. На следующей неделе мы ожидаем и обыски, и все, что хотите, будет здесь".

26 апреля стало известно, что Киевский городской центр занятости отозвал у Шустера разрешения на работу на Украине. Тогда журналист заверил, что не будет подчиняться запрету, а позже в тот же день в прямом эфире своего телеканала 3S объявил голодовку, пояснив, что намерен держать ее, пока ему не вернут право работать на Украине.

Президент страны Петр Порошенко потребовал урегулировать ситуацию. "Свобода слова - одно из крупнейших достижений Украины после Революции достоинства и краеугольный камень демократии", - подчеркнул он. Премьер-министр Владимир Гройсман также выразил возмущение решением чиновников, заметив, что "никому не позволено ущемлять свободу слова на Украине".

28 апреля Государственная служба занятости Украины заявила о приостановке решения столичного центра занятости до выяснения обстоятельств. И.о. председателя службы Сергей Кравченко подчеркнул, что решение было законным. Против Шустера открыто уголовное дело об уходе от налогов, а это является достаточным основанием для отказа иностранцу в разрешении на работу.

"Вместе с тем хочу отметить, что служба занятости - это уже не старая архаичная структура, - продолжил Кравченко. - Мы находимся в состоянии реформы и всегда открыты для кого бы то ни было".

3 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского центра занятости. Таким образом, разрешение на работу, ранее выданное Шустеру, осталось в силе.

Шустер - автор и ведущий ток-шоу "Шустер Live" на канале 3S, генеральный продюсер продакшн-компании "СавикШустерСтудия". Имеет подданство Канады и гражданство Италии.