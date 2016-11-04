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новость В Харькове после попытки бегства в Россию повторно арестован лидер местного "Антимайдана"

04.11.2016
Егор Логвинов. Кадр видеозаписи
Егор Логвинов. Кадр видеозаписи
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Киевский районный суда Харькове суд постановил повторно взять под стражу лидера местного "Антимайдана" Егора Логвинова, сообщается на городском сайте 057.Ua. Он обвиняется в организации массовых беспорядков в 2014 году и попытке отделения Харьковской области от Украины.

В 2014 году Логвиновбыл одним из активных участников Антимайдана и выступал за проведение референдума по созданию "Харьковской народной республики". После неудачной попытки захвата здания Харьковской облгосадминистрации 7 апреля 2014 года он был задержан и с тех пор содержался в СИЗО.

12 октября суд назначил для Логвинова и еще одного лидера "Антимайдана", Спартака Головачева, залог в сумме 206 тысяч гривен. Головачев вышел на свободу на следующий день, а Логвинов оставался в СИЗО до 31 октября. В понедельник залог был внесен и Логвинова освободили. В тот же день около 21:00 украинские пограничники задержали его в нескольких десятках метров от российской границы.

По информации пресс-службы Харьковского погранотряда, Логвинов направлялся в сторону российского населенного пункта Журавлевка. Задержанию он не сопротивлялся и бежать от пограничников не пытался.

В четверг суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Логвинова под стражу. Кроме того, ему объявлено о подозрении в еще одном преступлении по части 2 статьи 109 УК Украины (призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти). По данным прокуратуры Харьковской области, в компьютере Логвинова найдены файлы с проектом "конституции ХНР".

Сам Логвинов вины не признает. В суде он назвал свою попытку побега в Россию инсценировкой силовиков.

В начале апреля 2014 года в Харькове произошли пророссийских демонстрантов и сторонников киевских властей. 6 апреля митингующие сепаратисты заняли здание харьковской ОГА. Нсколько сот человек в течение 10 минут оттеснили милиционеров со щитами, которые охраняли вход в здание. В милицию бросали свето-шумовые гранаты. Как отмечали очевидцы, милиция фактически сдала здание. Часть милиционеров аплодировала действиям сепаратистов. Из окна администрации вывесили российский флаг.

На следующий день исполнявший тогда обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что здание харьковской областной госадминистрации полностью освобождено от захватчиков. При этом пророссийские демонстрации продолжались в городе еще несколько дней.

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04.11.2016
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Пророссийские активисты в Донецке. Фото: 62.ua

ВОСТОК УКРАИНЫ: ХРОНИКА

07.04.2014

Продолжается противостояние пророссийских боевиков с активистами Евромайдана и силами правопорядка. Освобождено захваченное ранее сепаратистами здание ОГА в Харькове. Однако сепаратисты продолжают удерживать здания ОГА в Донецке и управления СБУ в Луганске. Хроника событий.

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