О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror713.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.255741.html
Также: Украина, Россия, Война, Право, Экономика, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Ленур Ислямов

новость Forbes: Банк РПЦ финансировал структуры Ленура Ислямова

20.10.2016
Ленур Ислямов. Фото: krymr.com
Ленур Ислямов. Фото: krymr.com
Реклама

Банк "Пересвет", самым крупным акционером которого является РПЦ, финансировал структуры бизнесмена Ленура Ислямова - одного из организаторов энергетической блокады Крыма. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на собственные источники и данные базы СПАРК. По словам одного из собеседников издания, именно с могут быть связаны финансовые проблемы банка, с понедельника ограничившего выдачу денег клиентам.

Как следует из данных СПАРК, в банке "Пересвет" обслуживались как минимум три связанные с Ислямовым компании: московский автодилер "Квингруп", крымский перевозчик "Симсититранс" и автосалон "Км/ч-Череповец". Московская "Квингруп" отдавала технику в залог "Пересвету" с 2012 года, но в 2014-2015 годах компания заключила еще несколько договоров. Всего у банка в залоге почти 200 единиц техники "Квингруп". Сама компания находится в стадии ликвидации из-за многочисленных долгов.

Занимавшийся пассажирскими перевозками в Крыму "Симсититранс" стал клиентом "Пересвета" в 2014 году, спустя месяц после того, как официально перерегистрировался в России. В банке у компании заложено почти 190 автобусов и несколько легковых автомобилей. Летом 2015 года у компании сменился собственник: 100 процентов перешло отцу Ленура Ислямова Эдему. В июне этого года перевозчика лишили лицензии, а имущество опечатали.

По словам одного из источников издания, группа компаний, контролируемая Ислямовым, перешла на обслуживание в "Пересвет" осенью 2015 года после того, как ЦБ отозвал лицензию у "Джаст Банка" предпринимателя. Бывший топ-менеджер одной из компаний Ислямова также подтвердил, что структуры группы кредитовались в "Пересвете".

Последнее время "Пересветом" активно интересуются силовые органы, добавил источник. "Банк последние два года больше всех хулиганил на рынке, особенно в Крыму", - добавил он.

"Пересвет" входит в топ-50 российских банков. РПЦ является крупнейшим совладельцем банка с долей около 49 процентов.

Крупный крымскотатарский бизнесмен Ислямов - гражданин России, до аннексии Крыма проживавший в Москве. Через некоторое время после захвата полуострова он переехал в Киев, а в середине 2015 года выступил основным инициатором продовольственной блокады Крыма. Позднее он возглавил штаб энергетической блокады полуострова.

О возбуждении против Ислямова дела ФСБ сообщила 2 ноября 2015 года. В спецслужбе не пояснили, по какой именно статье оно возбужден. По делу Ислямова прошел ряд обысков. В Крыму силовики явились в дом, где живут 82-летний отец и 76-летняя мать бизнесмена. Позже Банк России приостановил лицензию принадлежащего Ислямову "Джаст-банка".

3 декабря прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская сообщила, что суд арестовал имущество Ислямова. Большинство компаний, ранее принадлежавших бизнесмену, находятся на разных стадиях ликвидации и банкротства.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
20.10.2016

новость Новости по теме
27.06.2016 Свидетельства против Ислямова дал исчезнувший ранее крымский татарин Аблязимов →
26.06.2016 Бальбек: Ислямов готовил диверсию в Керченском проливе →
21.01.2016 Поклонская: Статьи УК, вмененные крымскотатарским лидерам, - тайна следствия →
07.01.2016 Крымскотатарское духовенство призвало не вступать в батальон Ислямова →
26.12.2015 Ислямов: Крымские татары формируют добровольческий батальон →
21.12.2015 Организатор блокады Крыма Ислямов заочно обвинен в диверсии →
03.12.2015 Суд в Крыму арестовал имущество организатора блокады полуострова Ислямова →
02.11.2015 ФСБ возбудила дело против Ленура Ислямова, главы штаба блокады Крыма →
Фото и Видео
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
27321
Play own
Погром в Сахаровском центре
27320
Play own
Память Бабьего Яра
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Страшная морда медведя
статья Путинская Россия и Запад
Александр Скобов. Courtesy photo
новость Россия согласилась на ОБСЕ в Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины. Фото: pravda.com.ua
новость Нормандская четверка в Берлине
Нормандская четверка на переговорах в Берлине, 19.10.2016. Фото: @dimsmirnov175
РЕКЛАМА
Loading...
новость Дипломатов не пустят на выборы
Посольство России в Вашингтоне. Фото: loc.gov
новость Россию ждут 20 лет застоя
Минэкономразвития. Фото с сайта www.greenpeace.org
новость Украина запретит ввоз книг
Полка в российском книжном магазине. Фото: 112.international
статья Патриот и злой Минфин
Илья Мильштейн
новость СКР: В Казани готовился теракт
Казань. Фото novoteka.ru
новость Меркель пообещала новые санкции
Ангела Меркель. Фото: www.sueddeutsche.de
новость Рогозин: Самолеты будем строить сами
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
новость Бюджетников оставят без индексации
Белый дом. Фото: Википедия
в блоге Встреча с кумиром
383
новость В Праге пойман русский хакер
Прага. Фото greenwich-tour.ru
статья Путинская кибервойна
Владимир Абаринов
в блоге Новости от Стомахина
311
новость Асад за аннексию Крыма
Хадия Халяф Аббас. Фото: tasnimnews.com
новость Золотые парашюты едросов
Госдума. Фото Граней.Ру
новость Песков не ответил матери Пичугина
Алексей Пичугин с матерью. Фото из семейного архива
в блоге Где же я буду харчеваться?
383