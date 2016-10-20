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Банк "Пересвет", самым крупным акционером которого является РПЦ, финансировал структуры бизнесмена Ленура Ислямова - одного из организаторов энергетической блокады Крыма. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на собственные источники и данные базы СПАРК. По словам одного из собеседников издания, именно с могут быть связаны финансовые проблемы банка, с понедельника ограничившего выдачу денег клиентам.

Как следует из данных СПАРК, в банке "Пересвет" обслуживались как минимум три связанные с Ислямовым компании: московский автодилер "Квингруп", крымский перевозчик "Симсититранс" и автосалон "Км/ч-Череповец". Московская "Квингруп" отдавала технику в залог "Пересвету" с 2012 года, но в 2014-2015 годах компания заключила еще несколько договоров. Всего у банка в залоге почти 200 единиц техники "Квингруп". Сама компания находится в стадии ликвидации из-за многочисленных долгов.

Занимавшийся пассажирскими перевозками в Крыму "Симсититранс" стал клиентом "Пересвета" в 2014 году, спустя месяц после того, как официально перерегистрировался в России. В банке у компании заложено почти 190 автобусов и несколько легковых автомобилей. Летом 2015 года у компании сменился собственник: 100 процентов перешло отцу Ленура Ислямова Эдему. В июне этого года перевозчика лишили лицензии, а имущество опечатали.

По словам одного из источников издания, группа компаний, контролируемая Ислямовым, перешла на обслуживание в "Пересвет" осенью 2015 года после того, как ЦБ отозвал лицензию у "Джаст Банка" предпринимателя. Бывший топ-менеджер одной из компаний Ислямова также подтвердил, что структуры группы кредитовались в "Пересвете".

Последнее время "Пересветом" активно интересуются силовые органы, добавил источник. "Банк последние два года больше всех хулиганил на рынке, особенно в Крыму", - добавил он.

"Пересвет" входит в топ-50 российских банков. РПЦ является крупнейшим совладельцем банка с долей около 49 процентов.

Крупный крымскотатарский бизнесмен Ислямов - гражданин России, до аннексии Крыма проживавший в Москве. Через некоторое время после захвата полуострова он переехал в Киев, а в середине 2015 года выступил основным инициатором продовольственной блокады Крыма. Позднее он возглавил штаб энергетической блокады полуострова.

О возбуждении против Ислямова дела ФСБ сообщила 2 ноября 2015 года. В спецслужбе не пояснили, по какой именно статье оно возбужден. По делу Ислямова прошел ряд обысков. В Крыму силовики явились в дом, где живут 82-летний отец и 76-летняя мать бизнесмена. Позже Банк России приостановил лицензию принадлежащего Ислямову "Джаст-банка".

3 декабря прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская сообщила, что суд арестовал имущество Ислямова. Большинство компаний, ранее принадлежавших бизнесмену, находятся на разных стадиях ликвидации и банкротства.