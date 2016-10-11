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новость Против члена Феодосийского меджлиса Кадырова открыто дело о сепаратизме

11.10.2016
Сулейман Кадыров. Фото с личной ФБ-страницы
Сулейман Кадыров. Фото с личной ФБ-страницы
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УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю возбудило против члена Феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова дело о публичных призывах к сепаратизму через интернет. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат общественника Эмиль Курбединов. По части 2 статьи 280.1 российского УК активисту грозит до пяти лет колонии.

Поводом к открытию дела стал пост, сделанный Кадыровым 29 марта на личной странице в Фейсбуке (по состоянию на 11 октября недоступна). Активист поместил сюжет телеканала ATR о сборе средств для крымскотатарского батальона "Аскер". В комментарии к сюжету он одобрил пожертвования на нужды "Аскера" и заявил, что Крым - это Украина.

Утром 5 октября в дом Кадырова в Феодосии явились с обыском силовики. Постановление об обыске, как передавал председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, издал председатель верховного суда аннексированного Крыма Игорь Радионов. При этом, отмечали "Крым.Реалии", Кадырову не пояснили, открыто ли уже против него уголовное дело.

В ходе обыска у активиста изъяли ноутбук и мобильник.

11 октября Кадыров в сопровождении Курбединова побывал на допросе в крымском главке ФСБ, где ему и сообщили об открытии дела. При этом следователь, имени которого адвокат не уточнил, отказался выдать активисту копию постановления о возбуждении дела, а также навязывал Кадырову подписку о неразглашении.

Отсутствие у подозреваемого копии постановления существенно нарушает его право на защиту, отметил адвокат. Также он выразил сомнение в законности обыска, проведенного у активиста "под эгидой каких-то оперативных мероприятий".

Давал ли активист показания, в сообщении Курбединова не говорится. Также не уточняется, какую меру пресечения избрали подозреваемому.

Между тем председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев после обыска в доме Кадырова обратился в прокуратуру Автономной Республики Крым. 7 октября ведомство объявило о начале доследственной проверки на предмет наличия в действиях российских силовиков состава статьи 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища).

Кадыров - выпускник Высшей школы МВД СССР. В 1991 году, когда потребовалось набрать в милицию полуострова крымских татар, его направили работать в Крым. Из милиции Кадыров уволился в марте 2014 года, отказавшись переходить на службу в российскую полицию. После этого сосредоточился на работе в крымскотатарском национальном движении.

1 ноября 2015 года у Кадырова уже проходил обыск. Он проводился по делу о гражданской блокаде Крыма.

Ранее дела о сепаратизме в Крыму были возбуждены против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, его заместителя Ильми Умерова, а также бывшего редактора "Центра журналистских расследований" Анны Андриевской и внештатника "Радіо Свобода" Николая Семены. Андриевская еще до возбуждения дела выехала на континентальную Украину; там же живет Чубаров, которому российские власти - также до возбуждения дела - отказали в допуске на аннексированный полуостров. Между тем Семена и Умеров находятся под подпиской о невыезде.

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11.10.2016

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