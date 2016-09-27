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Также: Украина, Россия, Война, Право, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Наталья Поклонская

новость Украинская прокуратура возбудила дела против депутатов Госдумы от Крыма

27.09.2016
Наталья Поклонская. Фото: rkproc.ru
Наталья Поклонская. Фото: rkproc.ru
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Украинская прокуратура Автономной республики Крым возбудила уголовное дело в отношении депутатов российской Госдумы, избранных на территории полуострова. Как передает "Радио Свобода", дело открыто по части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена), предусматривающей наказание на срок от 12 до 15 лет.

По мнению украинской прокуратуры, проведение в аннексированном Россией Крыму выборов депутатов российского парламента является посягательством на суверенитет Украины.

Уголовное производство начато в отношении депутатов, которые прошли по списку "Единой России": Руслана Бальбека, Михаила Шеремета и Натальи Поклонской, а также по одномандатным округам: Константина Бахарева, Светланы Савченко, Дмитрия Белика и Андрея Козенко.

Накануне Поклонская, которая с 2014 года возглавляла прокуратуру аннексированного Крыма, написала заявление "об освобождении о занимаемой должности". "Я не ухожу из органов прокуратуры, не увольняюсь, приостанавливаются мои полномочия в органах прокуратуры на время выборной должности", - пояснила она ТАСС.

Чем Поклонская будет заниматься в Госдуме, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что она может возглавить комитет Госдумы по безопасности. Сама Поклонская высказывала желание работать в комитете Госдумы по делам СНГ.

В июне Генпрокуратура Украины вызвала на допрос руководителей органов власти аннексированного Крыма. Главе республики Крым Сергею Аксенову, председателю Госсовета Крыма Владимиру Константинову и Наталье Поклонской было предписано 29 июня явиться к старшему следователю Генпрокуратуры. Допрос назначен по делу о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Кроме того подозреваемым вменяется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; создание преступной организации; терроризм; захват государственного учреждения; захват государственных или общественных зданий или сооружений; вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.

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27.09.2016

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