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Пограничники КНДР в субботу освободили российскую яхту Katalexa, задержанную 15 июня. Об этом сообщает РИА "Новости". Katalexa с тремя членами экипажа на борту уже прибыла во Владивосток.

Как пояснял генконсул России в Чхонджине Юрий Бочкарев, пограничники ошибочно приняли яхту за браконьерскую шхуну.

Яхта, направлявшаяся во Владивосток после двухмесячного ремонта в Японии, в четверг вечером была отконвоирована в северокорейский порт Раджин в пригороде пограничного с Россией города Расон. Вопросами освобождения судна и экипажа занимался лично посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Консульский департамент МИД КНДР тогда заявлял, что яхту задержали за нарушение границы. В посольстве выразили недоумение в связи с этим заявлением, заметив, что судно было остановлено в районе, находящемся не ближе 50 морских миль (93 километров) от берега.

Схожий инцидент произошел в мае 2016 года. В международных водах в 80 морских милях от порта Косон пограничники КНДР задержали российскую яхту "Элфин" с капитаном и четырьмя членами экипажа на борту. Судно отконвоировали в порт города Кимчхэк (Кимчак). Спустя два дня "Элфин" и ее экипаж также освободили.