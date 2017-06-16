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новость Корейские пленные

Власти Северной Кореи задержали российскую яхту
16.06.2017
Флаги КНДР и России. Кадр Первого канала
Флаги КНДР и России. Кадр Первого канала
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В западной части Японского моря пограничники КНДР задержали российскую яхту Katalexa с тремя членами экипажа на борту. В настоящий момент она находится в северокорейском порту Раджин, сообщает РИА "Новости" со ссылкой пресс-атташе посольства России Дениса Самсонова.

"Корейская сторона сообщила нам, что яхта находится в порту Раджин. Она была туда доставлена около 22:00 в четверг (около 16:00 мск). В посольстве создан штаб с советником-посланником Александром Минаевым, посол Александр Мацегора лично занимается всеми вопросами, связанными с яхтой Katalexa", - заявил Самсонов. По его словам, северокорейские власти пока не объяснили, каким образом яхта оказалась на их территории.

По словам Самсоенова, в посольстве "вызвало недоумение" заявление консульского департамента МИДа КНДР о том, что яхту задержали за нарушение границы. По сведениям дипломатов, она была в районе, который расположен не ближе 50 миль от берега.

В Раджин выехал российский генеральный консул в Чхонджине Юрий Бочкарев. Дипломат намерен встретиться с членами экипажа Katalexa, добавил пресс-атташе дипмиссии.

Руководитель яхт-клуба "Алые паруса" во Владивостоке Артем Моисеенков сообщил, что Katalexa возвращалась в Приморье после двухмесячного ремонта в Японии.

В мае прошлого года произошел аналогичный инцидент. В международных водах в 80 морских милях от порта Косон пограничники КНДР задержали российскую яхту "Элфин" с капитаном и четыремя члена экипажа на борту. Яхту отконвоировали в порт города Кимчхэк (Кимчак).

Спустя два дня "Элфин" и ее экипаж освободили. Яхта продолжила свой путь во во Владивосток.

По словам генконсула Бочкарева, власти КНДР объяснили инцидент с задержанием яхты недоразумением. Поскольку яхта возвращалась с регаты в южнокорейском городе Пусане, на ее борту были надписи по-корейски, рассказали дипломату в управлении внешних связей провинции Хамгён-Пукто. Рыбаков, повстречавших "Элфин" в Японском море, это насторожило, и они донесли об увиденном силовикам. Северокорейские чиновники попросили Бочкарева "понять позицию рыбаков".

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
16.06.2017
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