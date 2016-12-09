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Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту страны Пак Кын Хе. Как передает ТАСС, "за" высказались 234 депутата, "против" - 56, два воздержались, восемь голосов объявлены недействительными.

Полномочия Пак Кын Хе будут немедленно приостановлены. Процесс отстранения президента от власти будет завершен после утверждения результатов голосования Конституционным судом. Законом на этот процесс отводится до 6 месяцев. В это время страной будет управлять премьер-министр Хван Гё Ан. После принятия соответствующего решения в стране пройдут досрочные президентские выборы.

Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала. 20 ноября прокуратура огласила промежуточные результаты расследования по делу Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников президентской администрации: им предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.

В частности, речь идет о якобы оказанном давлении на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в фонды, контролируемые Чхве Сун Силь.

Как дополняет Би-Би-Си, скандал начался, когда журналисты кабельного канала нашли в мусорном ящике отеля ряд секретных документов, включая черновики 44 речей президента, с правками, внесенными ее помощницей. СМИ писали, что Чхве Сун Силь пользуется своим влиянием на президента, чтобы получать доступ к секретным документам, а также влияет на государственную политику, при этом не занимая никаких должностей в правительстве.

Пак Кын Хе признала лишь то, что подруга оказывала ей помощь в части общения с прессой и действительно редактировала некоторые ее речи. Сейчас Чхве Сун Силь находится под арестом.

Пак Кын Хе дважды принесла извинения. Она провела серьезные кадровые перестановки, сменив премьера, министра финансов, главу своей администрации и политического секретаря.

По стране прокатилась волна протестов, участники которых требовали отставки главы государства. Демонстранты заявляли, что у Пак Кын Хе "нет даже базовых качеств для управления страной".