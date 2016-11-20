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новость Прокуратура Южной Кореи: Президент Пак Кын Хе подозревается в коррупции

20.11.2016
Пак Кын Хе и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Пак Кын Хе и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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Президент Южной Кореи Пак Кын Хе подозревается к причастности к коррупции и торговле влиянием. Как сообщает Yonhap, об этом заявил на пресс-конференции в воскресенье глава специальной следственной группы - прокурор Центрального округа Сеула Ли Юн Рёль.

Ранее по делу были арестованы близкая подруга президента 60-летняя Чхой Сун Силь и два бывших помощника главы государства - Ан Чхон Бум и Чон Хо Сон. В воскресенье им предъявили обвинения.

Самой Пак, заметил прокурор Ли, обвинение предъявлено быть не может, поскольку согласно Конституции президент наделен иммунитетом от преследования по всем уголовным делам, за исключением дел о перевороте и государственной измене. Тем не менее расследование в отношении главы государства будет продолжено.

Как утверждает следственная группа, Пак находилась в сговоре с Чхой, Аном и Чоном, которым вменяется вмешательство в различные государственные дела и давление на бизнес.

Чхой инкриминированы, в частности, злоупотребление властью, принуждение к сделкам, а также покушения на такое принуждение и на мошенничество. Согласно фабуле дела, она оказывала давление на 53 компании, добиваясь перечисления 77,4 миллиарда вон (65,7 миллиона долларов) в две контролируемые ею некоммерческие структуры. Также Чхой вменяется попытка вывести деньги одной из этих структур в подконтрольную ей фирму.

Объектами вымогательства стали, в частности, крупнейшая в мире машиностроительная компания Hyundai Motor, а также лидер национального рынка розничной торговли Lotte, сталелитейная компания POSCO и гигант телекоммуникационной отрасли KT.

Ан, бывший старший секретарь Пак по вопросам координации политики, был соучастником Чхой, заявляет прокуратура.

Между тем Чон, занимавший пост старшего секретаря по личным вопросам Пак, обвиняется в передаче Чхой закрытой информации правительства и президента (в Южной Корее президент является одновременно главой кабинета министров). С начала 2013-го, когда Пак вступила в должность, по апрель нынешнего года, он предоставил подруге главы государства 180 документов, из них 47 конфиденциальных. Речь идет как о текстах выступлений Пак на встречах с членами правительства и секретарями, графиках зарубежных поездок президента, а планах перестановок в кабинете, так и о документах, относящихся к дипломатическим вопросам. Информацию Чон пересылал по электронной почте, факсу или с курьером.

В конце октября на фоне разгоревшегося скандала Ан и Чон ушли в отставку.

Пак, согласно данным следствия, причастна к большинству преступлений, вменяемых арестованным. В постановлениях об их привлечении в качестве обвиняемых указано, что они действовали "в сговоре с президентом Пак Кын Хе", заметил на пресс-конференции старший прокурор следственной группы Ро Сын Квон.

В Южной Корее идут протесты с требованием к Пак уйти в отставку. 12 ноября в Сеуле состоялась крупнейшая с начала демократизации страны уличная акция. По данным полиции, она собрала 260 тысяч человек; организаторы говорят об 1 миллионе участников. Накануне, 19 ноября, в центре южнокорейской столицы прошла новая крупная акция противников Пак. Уровень поддержки президента в стране упал до рекордно низких 5 процентов.

Однако Пак игнорирует требования уйти в отставку.

Между тем адвокат президента Ю Ён Ха в четверг вновь ответил отказом на вызов своей клиентки в прокуратуру на допрос. Он сослался на то, что Пак необходимо время для подготовки к этой процедуре.

Пак 64 года. Она дочь генерала Пак Чон Хи, военного диктатора Южной Кореи в 1961-1963 годах и президента в 1963-1979-м. Он пережил несколько покушений, но 26 октября 1979 года был застрелен начальником собственной службы безопасности Ким Дже Гю.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
20.11.2016

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