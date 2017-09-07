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новость СКР: Трое россиян заочно арестованы по делу о членстве в "Правом секторе"

07.09.2017
Артем Скоропадский. Фото с личной ФБ-страницы
Артем Скоропадский. Фото с личной ФБ-страницы
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Суд в России заочно арестовал трех граждан страны, обвиняемых в членстве в украинском "Правом секторе". Об этом сообщается на сайте СКР.

Речь идет о пресс-секретаре партии Артеме Скоропадском, а также о замкоме одного из боевых подразделений добровольческого корпуса "Правый сектор" Игоре Чудинове и активисте Георгии Стоцком. Скоропадскому и Чудинову вменена часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии, Стоцкому - часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 2 до 6 лет.

Все трое объявлены в международный розыск.

О возбуждении дела против Скоропадского СКР сообщил в сентябре прошлого года, о деле против Чудинова и Стоцкого - в январе нынешнего.

Скоропадский - в прошлом российский журналист. На Украину переехал задолго до Революции достоинства.

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07.09.2017
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