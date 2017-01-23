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новость СКР возбудил дело против пяти связанных с "Правым сектором" россиян

23.01.2017
Бойцы "Правого сектора" с трофейным оружием в зоне АТО. Фото с ФБ-страницы Дмитрия Яроша
Бойцы "Правого сектора" с трофейным оружием в зоне АТО. Фото с ФБ-страницы Дмитрия Яроша
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Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пяти россиян, причастных к деятельности "Правого сектора". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Дела по части 1 и 2 статьи 282.2 УК (руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней) возбуждены в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова. По данным следствия, все они "поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма".

В разное время россияне выехали на Украину, где вступили в ряды "Правого сектора". Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отмечается в сообщении.

Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами "Правого сектора" и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации, сообщили в СКР. Кроме того, в интернете они "вели пропаганду идеологии, целей и задач "Правого сектора", идеализируя деятельность руководителей и активистов упомянутой экстремистской организации".

"Следственный комитет еще раз предостерегает российских граждан, которые полагают, что можно принимать участие в различного рода авантюрах, локальных вооруженных конфликтах на стороне запрещенных экстремистских организаций и об этом никто не узнает. Это не так. Сведения об их "вылазках" рано или поздно станут известны российским правоохранительным органам и привлечение к уголовной ответственности за подобные деяния это лишь вопрос времени", - заключается в пресс-релизе.

30 сентября 2016 года СКР возбудил уголовное дело в отношении лидеров "Правого сектора" по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). "Установлено, что образованный Дмитрием Ярошем в 2013 году "Правый сектор" взял за основу взгляды радикального украинского национализма, подчеркнутой русофобии и фашизма, при этом целью организации стало "оказание вооруженным путем сопротивления московской агрессии", а по сути, оправдание применения насилия по политическим, расовым, национальным и религиозным мотивам", - говорилось в сообщении.

По данным ведомства, с 2014 года членами "Правого сектора" "на постоянной основе систематически планируются и совершаются преступления, направленные против Российской Федерации, ее граждан и дипломатических учреждений на территории Украины, а также в отношении русскоязычного мирного населения".

По информации СКР, сейчас общая численность участников "Правого сектора" составляет более 5000 боевиков: в организации состоят граждане Украины, России и других государств.

"Правый сектор" возник как общественное движение 28 ноября 2013 года, в первые дни Революции достоинства. В него вошел ряд украинских правых партий, самой известной из которых являлась УНА-УНСО. Инициатором образования движения стала возглавлявшаяся Ярошем организация "Тризуб" им. Степана Бандеры. 22 марта 2014 года ПС был преобразован в политическую партию. Лидером новой партии, созданной на базе УНА-УНСО, стал Ярош. В России "Правый сектор", как и "Тризуб" им. Степана Бандеры, запрещен с конца 2014 года как "экстремистская" организация.

11 ноября Ярош заявил об отставке с поста лидера "Правого сектора". Причиной своего решения политик назвал несогласие с коллегами по партии. 28 декабря Ярош объявил о создании нового общественно-политического движения. Его учредительный съезд запланирован на февраль. "Мы продолжаем воевать на фронте против внешнего агрессора и работать на развитие нашего государства в тылу", - подчеркнул Ярош.

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23.01.2017

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