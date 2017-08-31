О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.263686.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.263686.html
Также: Россия, Украина, Религия, Право, Спецслужбы, Политика, Европа, Общество, Мир

новость В Симферополе силовики заблокировали храм УПЦ Киевского патриархата

31.08.2017
Храм Святых князей Ольги и Владимира в Симферополе. Фото: tripadvisor.ru
Храм Святых князей Ольги и Владимира в Симферополе. Фото: tripadvisor.ru
Реклама

В Симферополе российские спецслужбы заблокировали кафедральный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Около 10 утра судебные приставы в сопровождении силовиков вошли в храм, взломав двери. "Сорваны входные замки первого этажа. Варвары ворвались в храм, ломают алтарь на втором этаже, конфискуют иконы", - написал сопредседатель Координационного совета организаций вынужденных переселенцев из Крыма Андрей Щекун.

Архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту силовики повредили руку. "Когда я пытался зайти на первый этаж, схватили за руку и выломали ее. Адская боль, жду скорую помощь". - рассказал Климент.

"Первый этаж заблокирован, стоит охрана в черном камуфляже - спецназ, ходит представитель фонда имущества, сломана дверь со стороны часовни Храма Христа Спасителя, со стороны улицы взломали уже дверь, - сообщил архиепископ. - Никакие доводы о том, что территория первого этажа в соответствии с договором аренды принадлежит управлению Епархии, не действуют. Они показывают какие-то решения суда, которые обязывают Духовный центр выселиться из помещения, хотя Духовного центра в управлении Епархии нет более двух лет".

"Варварское отношение российских оккупационных властей к священникам и прихожанам Украинской православной церкви Киевского патриархата во временно оккупированном Крыму, как и постоянные репрессии и гонения против мусульман Крыма, являются свидетельством усиления Россией политики целенаправленного вытеснения крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма и их замены этническими русскими, ввозимыми с материковой России", - прокомментировал захват собора председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

14 января 2016 года Арбитражный суд аннексированного Крыма обязал Крымскую епархию УПЦ КП уплатить полмиллиона рублей штрафа и освободить 112 квадратных метров на первом этаже кафедрального собора в Симферополе. В июне прошлого года Апелляционный суд Севастополя подтвердил это решение.

Клемент тогда заявил, что в последнее время на него усилилось давление, и он получает угрозы в свой адрес. Архиепископ пожаловался, что украинская власть не делает ничего для поддержки Киевского патриархата в Крыму. В частности, по его словам, украинское правительство до сих пор не приняло решение о передаче помещения в Симферополе, где находится Крымское Епархиальное управление УПЦ КП и кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги, в собственность УПЦ КП. "Для этого достаточно было внести изменения в уже существующие постановления и принять их решением правительства, или же Верховной Рады. И это дало бы нам возможность искать правду и защиты в международных судах", - отметил архиепископ.

Сразу после аннексии Крыма российские власти стали нарушать предыдущие письменные гарантии неприкосновенности приходов УПЦ КП. Уже в апреле 2014 года у верующих фактически отобрали храмы Священномученика Климента папы Римского и Покрова Божией Матери в поселке Перевальном.

25 апреля 2014 года Климент от имени всей Крымской епархии УПЦ КП обратится к президенту Росии Владимиру Путину с требованием обеспечить равные права верующим Киевского Патриархата в Крыму на свободное осуществление молитвенной и церковной жизни, свободное исповедание православной веры и национально-культурных традиций.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
31.08.2017
новость Новости по теме
04.10.2016 Подмосковный суд обязал снести церковь Киевского патриархата в Ногинске →
15.06.2016 Суд в Крыму отобрал помещение и оштрафовал Крымскую епархию УПЦ КП →
23.12.2015 В Крыму жилище священника УПЦ КП обыскали по делу об экстремизме →
09.06.2015 УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ намерены объединиться →
15.09.2014 ВРНС хочет объявить Киевский патриархат экстремистской организацией →
06.09.2014 Патриарх Филарет: Путин одержим дьяволом →
Фото и Видео
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
в блоге Как ниспровергнуть деспота
383
новость ФСБ сообщила о задержании террористов
Задержанный по делу о подготовке терактов в Москве. Кадр съемки ФСБ
новость Студию Учителя подожгли
Окно киностудии "Лендок", разбитое коктейлем Молотова. Фото: fontanka.ru
новость Конец севастопольских предателей
Денис Ракицкий. Источник: censor.net.ua
статья Народ против Серебренникова
РЕКЛАМА
статья Шакал, Серебренников и ФСБ
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Три года за униженного Путина
Данис Сафаргали на оглашении приговора. Фото: idelreal.org
новость Пожар в Ростове: допросы риэлторов
Пожар в Ростове-на-Дону. Фото: 161.ru
новость Белоруссия: Гриб был у нас
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Игоря Гриба
новость Клых во фсиновском дурдоме
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
новость Стрельба напротив Госдумы
Умар Джабраилов. Кадр видео с youtube-канала "Моя столица"
новость Украина выдворяет пропагандистку
Анна Курбатова. Фото: 1tv.ru
в блоге Светлейший Собянин
383
новость Нападение в Стокгольме
Задержание нападавшего в Стокгольме. Кадр видеозаписи
новость Путин ограбил Януковича
Дача Януковича - Путина на мысу Айя. Источник: munscanner.com
новость Дело Ново-Огарева: новый эпизод
Владимир Путин в Ново-Огареве. Фото: kremlin.ru
в блоге Чекист в театре
383
новость Фонд дочери Путина предупредили
Катерина Тихонова. Фото: kashin.guru
новость Сочи: "куратор" главнее судьи
Руслан Гвашев. Фото: aheku.org
новость Морошкин: силовики не отвязываются
Алексей Морошкин у здания ФСБ в Москве. Фото с личной ВК-страницы (Андрей Брейва)