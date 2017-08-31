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В Симферополе российские спецслужбы заблокировали кафедральный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Около 10 утра судебные приставы в сопровождении силовиков вошли в храм, взломав двери. "Сорваны входные замки первого этажа. Варвары ворвались в храм, ломают алтарь на втором этаже, конфискуют иконы", - написал сопредседатель Координационного совета организаций вынужденных переселенцев из Крыма Андрей Щекун.

Архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту силовики повредили руку. "Когда я пытался зайти на первый этаж, схватили за руку и выломали ее. Адская боль, жду скорую помощь". - рассказал Климент.

"Первый этаж заблокирован, стоит охрана в черном камуфляже - спецназ, ходит представитель фонда имущества, сломана дверь со стороны часовни Храма Христа Спасителя, со стороны улицы взломали уже дверь, - сообщил архиепископ. - Никакие доводы о том, что территория первого этажа в соответствии с договором аренды принадлежит управлению Епархии, не действуют. Они показывают какие-то решения суда, которые обязывают Духовный центр выселиться из помещения, хотя Духовного центра в управлении Епархии нет более двух лет".

"Варварское отношение российских оккупационных властей к священникам и прихожанам Украинской православной церкви Киевского патриархата во временно оккупированном Крыму, как и постоянные репрессии и гонения против мусульман Крыма, являются свидетельством усиления Россией политики целенаправленного вытеснения крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма и их замены этническими русскими, ввозимыми с материковой России", - прокомментировал захват собора председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

14 января 2016 года Арбитражный суд аннексированного Крыма обязал Крымскую епархию УПЦ КП уплатить полмиллиона рублей штрафа и освободить 112 квадратных метров на первом этаже кафедрального собора в Симферополе. В июне прошлого года Апелляционный суд Севастополя подтвердил это решение.

Клемент тогда заявил, что в последнее время на него усилилось давление, и он получает угрозы в свой адрес. Архиепископ пожаловался, что украинская власть не делает ничего для поддержки Киевского патриархата в Крыму. В частности, по его словам, украинское правительство до сих пор не приняло решение о передаче помещения в Симферополе, где находится Крымское Епархиальное управление УПЦ КП и кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги, в собственность УПЦ КП. "Для этого достаточно было внести изменения в уже существующие постановления и принять их решением правительства, или же Верховной Рады. И это дало бы нам возможность искать правду и защиты в международных судах", - отметил архиепископ.

Сразу после аннексии Крыма российские власти стали нарушать предыдущие письменные гарантии неприкосновенности приходов УПЦ КП. Уже в апреле 2014 года у верующих фактически отобрали храмы Священномученика Климента папы Римского и Покрова Божией Матери в поселке Перевальном.

25 апреля 2014 года Климент от имени всей Крымской епархии УПЦ КП обратится к президенту Росии Владимиру Путину с требованием обеспечить равные права верующим Киевского Патриархата в Крыму на свободное осуществление молитвенной и церковной жизни, свободное исповедание православной веры и национально-культурных традиций.