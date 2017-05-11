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Экс-глава "Роснано" Леонид Меламед освобожден из-под домашнего ареста, сообщает Интерфакс. Также из СИЗО вышел бывший финдиректор корпорации Святослав Понуров.

"10 мая поздно вечером Леонид Борисович был освобожден из-под домашнего ареста, а Святослав Понуров - из-под стражи, поскольку, как нам стало известно, Генеральная прокуратура не утвердила обвинительное заключение и не передала дело в суд, а предельные сроки содержания обвиняемых под домашним арестом и соответственно под стражей истекли, - сообщил адвокат Меламеда Руслан Кожура. - Мы не располагаем информацией, по каким процессуальным основаниям Генпрокуратура приняла такое решение. Вместе с тем очевидно, что расследование дела будет продолжено".

"Позиция Меламеда и Понурова осталась прежней, - подчеркнул адвокат. - Они не признают себя виновными в инкриминированном им преступлении и утверждают, что их действиями ущерб "Роснано" причинен не был".

Представляющий интересы "Роснано" адвокат Александр Аснис заявил, что позиция госкорпорации также не изменилась. Там по-прежнему считают, что действия Меламеда и Понурова не причинили ущерба.

3 июля 2015 года СКР сообщил, Меламед, Понуров и бывший заместитель председателя правления "Роснано" Андрей Малышев подозреваются в растрате 220 миллионов рублей. По версии следствия, Меламед принял на работу в корпорацию Малышева и Понурова. Затем он инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации "Роснано" услуг, необходимости в которых не было.

В 2008 году Понуров как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе фирме "Алемар", совладельцем которой был Меламед. Договор об оказании услуг, который, в свою очередь подписал заместитель главы "Роснано" Малышев. По мнению СКР, "Алемар" не выполнил заявленные в договоре работы, с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации.

7 июля 2015 года Басманный райсуд Москвы арестовал Понурова. Меламеда поместили под домашний арест. В августе суд по его просьбе арестовал его банковский счет. На счету лежит 227 миллионов рублей, которые Меламед "занял у друзей". Как рассказал адвокат Меламеда, это сделано "для обеспечения возмещения ущерба на тот случай, если его вина и вина его бывших коллег будет установлена".

В "Роснано" заявили об отсутствии ущерба, законности действий подозреваемых и выразили уверенность, что в ходе расследования их невиновность будет доказана.

2 февраля 2016 года адвокат Ольга Козырева сообщила, что следствие заочно предъявило обвинение по части 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере) Малышеву. Он в это время проходил лечение за границей после операции на сердце. Адвокат отметила, что никаких других следственных действий в отношении Малышева не проводилось.

27 июня прошлого года СКР объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении Меламеда и Понурова. Обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.