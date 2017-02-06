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новость СКР заочно предъявил обвинения подозреваемым в нападениях на посольство России в Киеве

06.02.2017
Митинг у российского посольства в Киеве. Фото @Kateryna_Kruk
Митинг у российского посольства в Киеве. Фото @Kateryna_Kruk
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Следственный комитет заочно предъявил обвинение подозреваемым в нападениях на посольство России в Киеве в 2014 и 2016 годах. Как передает Интерфакс, об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Заочно предъявлено обвинение активисту объединения "Свобода" Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и бывшему депутату Верховной рады Украины Николаю Рудьковскому, придерживающимся праворадикальных взглядов", - сказала Петренко.

По ее словам, всем перечисленным заочно предъявлено обвинение по статье 360 УК (нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой).

Также, по словам Петренко, по этой же статье заочно предъявлено обвинение бывшему сотнику "Женской сотни" Майдана Ирме Крат и двум бывшим бойцам батальона "Айдар" Сергею Новикову и Александру Высоте.

По данным СКР, 14 июня 2014 года, Назаренко, Романцов и Рудьковский, "действуя в группе с другими лицами, принимали участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания".

"Помимо этого, Назаренко непосредственно принимал участие в срыве с флагштока государственного флага РФ и надругательстве над ним (В. Назаренко предъявлено также обвинение в этом преступлении (статья 329 УК). Ущерб, причиненный посольству, составил более 14 миллионов рублей", - сказала представитель ведомства.

По ее словам, в рамках расследования второго нападения на посольство, совершенного в 2016 году, установлено, что Крат, Новиков, Высота и другие активисты украинских праворадикальных структур "Автомайдан", "Евромайдан", "Союз ветеранов АТО" "заранее спланировали свои противоправные действия у российского посольства, преследуя цель осложнения международных отношений между Россией и Украиной".

"Утром 10 марта 2016 года они пришли к посольству России и бросили в здание четыре бутылки с зажигательной смесью (с так называемыми "коктейлями Молотова"). В результате во дворе и на фундаменте здания российской дипломатической миссии возникли открытые очаги горения. Все происходившее граждане Украины фиксировали на видео, а затем разместили запись в сети интернет", - сказала Петренко.

В ночь на 6 марта неизвестные напали на посольство России в Киеве. Они забросали здание пиротехникой и повредили бронированные машины дипломатов. Охрана посольства дважды стреляла в воздух.

До этого, по окончании митинга в защиту Надежды Савченко, в Киеве часть демонстрантов прошла маршем к зданию российского посольства на Воздухофлотском проспекте. Некие молодые люди в камуфляже попытались начать погром дипмиссии, разбив окна в здании. Однако большинство собравшихся не поддержали погромщиков, расценив их действия как провокацию.

В то же время демонстранты активно забрасывали посольство яйцами. "Это предупреждение, - поясняли они. - Если с Надеждой случится что-то плохое, таким миролюбивым Киев не будет".

До этого беспорядки возле здания посольства России в Киеве произошли 14-15 июня 2014 года. Люди пришли к зданию диппредставительства после того, как в аэропорту Луганска был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. На борту самолета находились 49 человек, все они погибли. Митинг, к участникам которого не вышел никто из представителей российской дипмиссии, перерос в погром, в котором приняли участие более 1500 человек. Они разбили все окна в здании, сняли флаг с флагштока и перевернули припаркованные рядом машины.

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06.02.2017

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