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Дословно Николай Гоголь (1809-1852), русский писатель "О, вы еще не знаете его!" отвечал Манилов: "У него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшой, Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают; побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюс!.. хочешь быть посланником?"



"Мертвые души"

Генпрокурор Юрий Чайка не помогал своим сыновьям Игорю и Артему вести бизнес, поскольку они "всего добивались собственным трудом". Об этом глава надзорного ведомства заявил в интервью ТАСС.

По словам генпрокурора, оба его сына создали свой бизнес "с нуля". При этом Чайка уточнил, что хотя они и получают госконтракты, но "ни о каких трехстах миллиардах рублей, о которых писали в 2015 году "Ведомости", речь не идет.

Артем и Игорь Чайка, отметил генпрокурор, вкладывают собственные деньги в разные проекты, в том числе благотворительные. Артем "часто берется за то, от чего другие отказываются". "Так, в 2014 году Артем выкупил у РЖД убыточную компанию "ПНК", объединявшую почти два десятка щебеночных заводов, и за короткое время сделал ее прибыльной. Сейчас там совершенно иные финансовые показатели", - сказал Чайка.

Также генпрокурор не согласился с тем, что его старшего сына называют монополистом на рынке соли в России после покупки "Восточно-Сибирской торгово-промышленной компании". "Так могут говорить только безграмотные люди или сознательные дезинформаторы. Чтобы было понятно: доля ВСТПК составляет лишь восемь процентов от общего объема добываемой в России соли. О какой монополии разговор? Полная чушь!" - сказал генпрпокурор.

28-летний Игорь Чайка, по словам его отца, "на лету схватывает идеи, с любым собеседником легко находит общий язык". Осенью 2016 года Игорь Чайка начал переговоры с Alibaba Group о создании российского национального павильона на площадке китайского онлайн-ретейлера. На открытии офиса компании в Шанхае, по словам Юрия Чайки, присутствовал министр сельского хозяйства Александр Ткачев. "Помимо этого Игорь реализует ряд инфраструктурных проектов в Иране, строит в Подмосковье грибную ферму и производство компоста", - добавил Юрий Чайка.

Отвечая на вопрос, зачем Росреестр в документах об имуществе сыновей заменил их имена на аббревиатуры ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, Чайка сказал, что ни он, ни его сыновья не имеют к этому отношения.

"Зачем нам что-то скрывать? Какой смысл? Все, что у нас есть, что заработали, официально декларируем, отчитываемся перед соответствующими органами. Дом сына, в котором живу, и с вертолета фотографировали, и с самолета, может, только из космоса еще не снимали. В Успенском, в Горках-8... Что они там хотят увидеть, что ищут?" - недоумевает Чайка.

1 декабря 2015 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал в интернете фильм "Чайка". В нем утверждается, что Артем Чайка инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость. Также в расследовании упоминается Ольга Лопатина, бывшая жена замгенпрокурора Геннадия Лопатина. По данным ФБК, ей принадлежит 25 процентов в компании "Сахар Кубани", причем такими же долями владеют жены бандитов из станицы Кущевской Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза.

3 декабря Навальный сообщил, что Фонд направил обращения на имя президента и председателя Совета Федерации. В документе сообщалось "о нарушениях Юрием Чайкой уголовного законодательства России" и предлагалось "принять меры по его освобождению от должности генерального прокурора".

Сам Юрий Чайка обвинил ФБК во лжи. 14 декабря генпрокурор назвал заказчиков "лживого фильма" о деятельности его семьи. По утверждению Чайки, за расследованием ФБК стоят глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и спецслужбы США.