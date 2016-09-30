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Сыновья генпрокурора Юрия Игорь и Артем узнали о смене своих имен в выписках Росреестра на кодировки ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 из СМИ. Об этом Игорь Чайка рассказал в интервью RNS.

"Я узнал об этом из СМИ, сам долго не понимал, что это такое, смеялся. Мы с братом очень долго переписывались о том, как теперь кого зовут. Вообще никак не могу прокомментировать, потому что не знаю, как это появилось", - сказал предприниматель, уточнив, что не имел отношения к замене имен в реестре.

"Мне мой друг прислал ссылку на новость в какой-то газете, где это было написано, поэтому я точно так же узнал об этом из СМИ", - сказал он.

При этом Игорь Чайка подтвердил, что собственность, заявленная в реестре под кодировками, принадлежит ему и его брату. "По-моему, да", - сказал он.

На вопрос, считает ли он расследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального травлей, Чайка ответил: "Абсолютно нет".

В начале июня Навальный заметил, что в государственном реестре недвижимости имена сыновей гепрокурора заменены шифрами, Вместо Артема Чайки в поле "правообладатель" указано "физическое лицо ЛСДУ3", а вместо Игоря Чайки - "физическое лицо ЙФЯУ9".

"Кто такие эти братья Чайки? Особо охраняемые государством персоны? Лица, допущенные к гостайне? Военачальники? Секретные агенты? Просто пара богатых охламонов, они даже не госслужащие. Обычные паразиты, живущие на госзаказе. Но теперь охраняются государством как великая тайна,- писал Навальный. - То есть они наживаются на нас, зарабатывают на бюджете, но нам запрещается знать о дворцах, которые они строят на эти деньги".

Имена Чаек заменены шифрами в записях о всех принадлежащих им объектах недвижимости - домах в поселке Успенском на Рублевском шоссе, таунхаузах в поселке Горки-8, квартирах в Красногорске. Единственным исключением оказалась выписка на квартиру в ведомственном доме на Рочдельской улице в Москве. "Обращаем внимание ответственных лиц и засекаем, сколько времени пройдет до того, как Игорь Чайка будет там заменен на ЙФЯУ9", - писал Навальный.

1 декабря 2015 года ФБК опубликовал в интернете фильм "Чайка". В нем утверждается, что Артем Чайка инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость. Также в расследовании упоминается Ольга Лопатина, бывшая жена замгенпрокурора Геннадия Лопатина. По данным ФБК, ей принадлежит 25 процентов в компании "Сахар Кубани", причем такими же долями владеют жены бандитов из станицы Кущевской Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза.

3 декабря Навальный сообщил, что Фонд направил обращения на имя президента и председателя Совета Федерации. В документе сообщалось "о нарушениях Юрием Чайкой уголовного законодательства России" и предлагалось "принять меры по его освобождению от должности генерального прокурора".

Сам Юрий Чайка обвинил ФБК во лжи. 14 декабря генпрокурор назвал заказчиков "лживого фильма" о деятельности его семьи. По утверждению Чайки, за расследованием Фонда по борьбе с коррупцией стоят глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и спецслужбы США.