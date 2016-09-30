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Также: Россия, Право, Политика, Общество | Персоны: Юрий Чайка, Алексей Навальный

новость Игорь Чайка заявил о своей непричастности к смене имени в выписке Росреестра

30.09.2016
Игорь Чайка. Фото с сайта 39.ru
Игорь Чайка. Фото с сайта 39.ru
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Сыновья генпрокурора Юрия Игорь и Артем узнали о смене своих имен в выписках Росреестра на кодировки ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 из СМИ. Об этом Игорь Чайка рассказал в интервью RNS.

"Я узнал об этом из СМИ, сам долго не понимал, что это такое, смеялся. Мы с братом очень долго переписывались о том, как теперь кого зовут. Вообще никак не могу прокомментировать, потому что не знаю, как это появилось", - сказал предприниматель, уточнив, что не имел отношения к замене имен в реестре.

"Мне мой друг прислал ссылку на новость в какой-то газете, где это было написано, поэтому я точно так же узнал об этом из СМИ", - сказал он.

При этом Игорь Чайка подтвердил, что собственность, заявленная в реестре под кодировками, принадлежит ему и его брату. "По-моему, да", - сказал он.

На вопрос, считает ли он расследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального травлей, Чайка ответил: "Абсолютно нет".

В начале июня Навальный заметил, что в государственном реестре недвижимости имена сыновей гепрокурора заменены шифрами, Вместо Артема Чайки в поле "правообладатель" указано "физическое лицо ЛСДУ3", а вместо Игоря Чайки - "физическое лицо ЙФЯУ9".

"Кто такие эти братья Чайки? Особо охраняемые государством персоны? Лица, допущенные к гостайне? Военачальники? Секретные агенты? Просто пара богатых охламонов, они даже не госслужащие. Обычные паразиты, живущие на госзаказе. Но теперь охраняются государством как великая тайна,- писал Навальный. - То есть они наживаются на нас, зарабатывают на бюджете, но нам запрещается знать о дворцах, которые они строят на эти деньги".

Имена Чаек заменены шифрами в записях о всех принадлежащих им объектах недвижимости - домах в поселке Успенском на Рублевском шоссе, таунхаузах в поселке Горки-8, квартирах в Красногорске. Единственным исключением оказалась выписка на квартиру в ведомственном доме на Рочдельской улице в Москве. "Обращаем внимание ответственных лиц и засекаем, сколько времени пройдет до того, как Игорь Чайка будет там заменен на ЙФЯУ9", - писал Навальный.

1 декабря 2015 года ФБК опубликовал в интернете фильм "Чайка". В нем утверждается, что Артем Чайка инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость. Также в расследовании упоминается Ольга Лопатина, бывшая жена замгенпрокурора Геннадия Лопатина. По данным ФБК, ей принадлежит 25 процентов в компании "Сахар Кубани", причем такими же долями владеют жены бандитов из станицы Кущевской Сергея Цапка и Вячеслава Цеповяза.

3 декабря Навальный сообщил, что Фонд направил обращения на имя президента и председателя Совета Федерации. В документе сообщалось "о нарушениях Юрием Чайкой уголовного законодательства России" и предлагалось "принять меры по его освобождению от должности генерального прокурора".

Сам Юрий Чайка обвинил ФБК во лжи. 14 декабря генпрокурор назвал заказчиков "лживого фильма" о деятельности его семьи. По утверждению Чайки, за расследованием Фонда по борьбе с коррупцией стоят глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и спецслужбы США.

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30.09.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 14.12.2015
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Владимир Абаринов

Отмытье и откатанье

Владимир Абаринов, 05.04.2016

Остроумно ответил на публикацию панамского досье пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: оказывается, "в Кремле разочарованы" расследованием, в итоге которого "не озвучено ничего нового". Разумеется, Кремлю хотелось большего, они просто мечтали прочесть в газетах всю подноготную своих офшорных фокусов!
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Похуже для генпрокурора

Илья Мильштейн, 16.12.2015

Человек, похожий на генпрокурора Скуратова, попал вместе с проститутками под видеокамеры спецслужб, и это путинское документальное кино показали по телевизору. Человек, похожий на генпрокурора Чайку, являет собой сращение правоохранительных структур с самыми лютыми отморозками, и власть в лице президента реагирует на эту новость с показным хладнокровием.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Проверка на порочность

Илья Мильштейн, 07.12.2015

Любой, даже самый чудовищный скандал оборачивается Путину и его элитам проверкой на прочность - и эту проверку они выдерживают. Притом что в мало-мальски приличном государстве казус с силовиком, чьи дети и разведенные жены заместителей под крышей правоохранительного ведомства обогащаются солидарно с бандами отморозков и убийц, привел бы к правительственному кризису.

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