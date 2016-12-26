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Федеральное агентство железнодорожного транспорта вновь не смогло найти подрядчика для строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив. Как пишет "Коммерсант", уже второй конкурс сорвался из-за отсутствия заявок.

Первый тендер ФКУ "Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта" Росжелдора объявило в конце сентября. Заявки принимались до конца октября, но сначала из-за технической ошибки срок сдвинули на 7 ноября, а затем, из-за неоднократных изменений конкурсной документации и критериев оценки , на 8 декабря. На конкурс была подана всего одна заявка от АО "Железные дороги Якутии", но она не прошла предквалификационный отбор.

В октябре на форуме ОНФ в Ялте Владимир Путин заявил, что строительство перехода через Керченский пролив идет "хорошими темпами", и отметил, что рассчитывает на качественную сдачу в срок и подходов к мосту, и сопутствующей инфраструктуры.

В середине декабря Росжелдор объявил повторный конкурс на разработку документации и строительство. Срок подачи заявок начинался 12 декабря и завершался 23 декабря, но заявок так и не поступило. В Минтрансе изданию сообщили, что сроки работ по строительству подходов остаются неизменными, финансирование запланировано с 2017 года.

По данным источников "Коммерсанта", основной проблемой является низкая стоимость контракта. Кроме того, источники отмечает, что проект "чрезвычайно ответственный и сложный из-за высокой сейсмической активности, а исполнитель с высокой вероятностью подпадет под санкции". При этом, уверены собеседники издания, если подрядчика выберут в первом квартале 2017 года, то сохранение сроков возможно. Но если конкурс снова не состоится, потребуются "административные решения", чтобы не допустить срыва запуска железнодорожного сообщения.

Проект подходов к мосту стоил 321,3 миллиона рублей. В июле премьер-министр Дмитрий Медведев перенес начало движения по железнодорожной части моста на декабрь 2019 года. Представитель Росавтодора еще в апреле объяснял, что сроки сдвинули, потому что создание железнодорожного моста оказалось более сложным технически и затратным по времени. Для поездов необходимо выдерживать больший вес, также нужно поставить на мост сигнальное и специальное коммуникационное оборудование.

Проблемы с финансированием возникали и при строительстве самого Керченского моста стоимостью 228 миллиардов рублей. В июне Forbes писал о задержке оплаты работ в связи с переводом контракта на казначейское сопровождение. Тогда генеральный директор генподрядчика - "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга - Андрей Кириленко пожаловался в Минтранс и Росавтодор на критическую ситуацию в компании из-за того, что деньги не могли перечислить несколько месяцев.