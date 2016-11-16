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Что произошло с Россией за два года после захвата Крыма? Как ужесточался режим, как менялись институты, как работали новые механизмы реакции? На эти вопросы отвечают авторы доклада "Институты и практики авторитарной консолидации" под редакцией Кирилла Рогова.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКЛАДА (.pdf)
На презентации в "Мемориале" Рогов широкими мазками набросал картину посткрымской реакции:
Как устроены сегодняшние политические репрессии? Анализ Григория Охотина ("ОВД-Инфо"):
Список не дает возможности составить типовой портрет российского политзаключенного. Тут есть все возрастные категории - от несовершеннолетних до пенсионеров. Все категории социальные - от трактористов до госчиновников и банкиров. Все идейные направления - от либералов до русских националистов.
С каждым годом на акцию "Мемориала" у Соловецкого камня приходит все больше людей. Они по нескольку часов стоят на холодном ветру в очереди к микрофону, чтобы прочитать имена расстрелянных. В этот раз гораздо чаще звучали слова "от себя". "Возвращение имен" - единственная по-настоящему массовая гражданская акция в сегодняшней России. Видео Дмитрия Борко.
Россию вновь накрывает волна репрессий. Поминая жертв сталинского террора, участники акции "Возвращение имен" размышляли о путях индивидуального сопротивления. Русский сопромат - вот главная наука. Ирина Карацуба, Лев Гудков, Александр Черкасов, Сергей Лукашевский, Валерий Борщев - о том, как осознать причины рецидива, переболеть и сохранить себя. ВИДЕО.