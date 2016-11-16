С каждым годом на акцию "Мемориала" у Соловецкого камня приходит все больше людей. Они по нескольку часов стоят на холодном ветру в очереди к микрофону, чтобы прочитать имена расстрелянных. В этот раз гораздо чаще звучали слова "от себя". "Возвращение имен" - единственная по-настоящему массовая гражданская акция в сегодняшней России. Видео Дмитрия Борко.