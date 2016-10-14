О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror711.graniru.info/Politics/Russia/m.255528.html
Также: Россия, Общество, Политика | Персоны: Гарри Каспаров, Андрей Пионтковский, Сергей Шаров-Делоне, Илья Пономарев, Альфред Кох, Лилия Шибанова, Евгения Чирикова, Андрей Илларионов, Сергей Давидис, Аркадий Бабченко, Илья Барабанов

новость В Вильнюсе проходит второй Форум свободной России

14.10.2016
Логотип второго Форума свободной России
Логотип второго Форума свободной России
Реклама

В Вильнюсе открылся второй Форум свободной России, сообщается на официальной странице мероприятия. Его участники обсуждают актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.

"На втором Форуме свободной России значительное внимание будет уделено презентации новых проектов, включая интернет-ресурс Форума свободной России - коммуникационной площадки российской оппозиции, объединяющей всех тех, кто разделяет ценности свободы и демократии и считает Россию частью цивилизованного мирового сообщества. Одна из ключевых задач Форума – формирование интеллектуальной альтернативы путинскому режиму, альтернативы, на базе которой возможно построение новой, европейской, России", - говорится в заявлении организаторов.

В первый день форума состоялись три дискуссионные панели - "Клептократия и коррупция в России", "Общество и диктатура", "Формирование "языка войны" в российском социуме". Также обсуждалась координация действий политэмигрантов из России.

В субботу пройдут дискуссии на темы: "Проблемы и перспективы российского федерализма", "Запад и Россия: инструменты сдерживания", "Перспективы демократического транзита России Деятельность протестных групп и автономных структур гражданского общества в современной России".

В форуме принимают участие российские политики, публицисты, журналисты, активисты гражданского общества, деятели культуры, международные эксперты. В их числе Гарри Каспаров, Андрей Пионтковский, Илья Пономарев, Альфред Кох, Лилия Шибанова, Евгения Чирикова, Андрей Илларионов, Константин Боровой, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Давидис, Аркадий Бабченко, Илья Барабанов и другие.

9-10 октября в Берлине прошел Форум имени Бориса Немцова, собравший около 350 участников. И по уровню представительности, и по формальному статусу форум стал международным мероприятием, в котором приняли участие многие европейские политики и общественные деятели. С приветственным словом выступил основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский. Первый день мероприятия был посвящен памяти погибшего российского политического деятеля. Центральным событием стал показ фильма о жизни Немцова. Участники форума провели дискуссии на тему "Россия и Европа: 25 лет трансформации - результаты и ожидания".

В марте в Вильнюсе прошел первый Форум свободной России. Характерной чертой форума является его открытый формат, отмечали организаторы. Помимо известных политиков, общественных деятелей и экспертов в форуме участвовали гражданские активисты из России и 18 зарубежных стран.

Оставить комментарий Обсудить
14.10.2016

новость Новости по теме
13.10.2016 Адвокату Фейгину вновь запретили выезд из России →
10.03.2016 Из Литвы выдворили членов съемочной группы ВГТРК →
09.03.2016 В Вильнюсе открылся Форум свободной России →
Фото и Видео
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
27402
Play own
В защиту права на аборт
27403
Play own
10 лет без Политковской
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Плевать на весь мир!
статья Маннергейм и большинство
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Рамзан и девушка
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Израиль разрывает отношения с ЮНЕСКО
ЮНЕСКО. Фото с сайта www.unescorb.ru
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Ивана Васильича горе
383
новость Памятник Грозному открыт
Памятник Ивану Грозному. Фото: orel-region.ru
новость Кадыров: Обидчиков накажем
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость ЮНЕСКО о Храмовой горе
Храмовая гора. Фото: guide-israel.ru
новость Уголовка за репост
Цивильский райсуд Чувашии. Фото: foto.cheb.ru
в блоге Молчание коров
168
новость Асад: Третья мировая близко
Башар Асад. Фото: sana.sy
в блоге Почему Марков не клоун
383
новость Россию не пустят в Камрань
Ле Хай Бинь. Фото: vnsea.net
новость Врачам не хватает на зарплаты
Путин у врача. Фото пресс-службы правительства
новость 3 года 9 месяцев за две пэдээфки
Новочебоксарский горсуд. Фото: novocheboksarsky.chv.sudrf.ru
новость Матвиенко за военные расходы
Валентина Матвиенко. Фото: council.gov.ru
статья Солженицын и вешатели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Очередной арест Рословцева
Роман Рословцев в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Фанатам снизили сроки
Драка болельщиков в Марселе. Кадр видеозаписи
новость ПАСЕ о российской агрессии
Сессия ПАСЕ. Фото: assembly.coe.int