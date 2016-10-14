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В Вильнюсе открылся второй Форум свободной России, сообщается на официальной странице мероприятия. Его участники обсуждают актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.

"На втором Форуме свободной России значительное внимание будет уделено презентации новых проектов, включая интернет-ресурс Форума свободной России - коммуникационной площадки российской оппозиции, объединяющей всех тех, кто разделяет ценности свободы и демократии и считает Россию частью цивилизованного мирового сообщества. Одна из ключевых задач Форума – формирование интеллектуальной альтернативы путинскому режиму, альтернативы, на базе которой возможно построение новой, европейской, России", - говорится в заявлении организаторов.

В первый день форума состоялись три дискуссионные панели - "Клептократия и коррупция в России", "Общество и диктатура", "Формирование "языка войны" в российском социуме". Также обсуждалась координация действий политэмигрантов из России.

В субботу пройдут дискуссии на темы: "Проблемы и перспективы российского федерализма", "Запад и Россия: инструменты сдерживания", "Перспективы демократического транзита России Деятельность протестных групп и автономных структур гражданского общества в современной России".

В форуме принимают участие российские политики, публицисты, журналисты, активисты гражданского общества, деятели культуры, международные эксперты. В их числе Гарри Каспаров, Андрей Пионтковский, Илья Пономарев, Альфред Кох, Лилия Шибанова, Евгения Чирикова, Андрей Илларионов, Константин Боровой, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Давидис, Аркадий Бабченко, Илья Барабанов и другие.

9-10 октября в Берлине прошел Форум имени Бориса Немцова, собравший около 350 участников. И по уровню представительности, и по формальному статусу форум стал международным мероприятием, в котором приняли участие многие европейские политики и общественные деятели. С приветственным словом выступил основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский. Первый день мероприятия был посвящен памяти погибшего российского политического деятеля. Центральным событием стал показ фильма о жизни Немцова. Участники форума провели дискуссии на тему "Россия и Европа: 25 лет трансформации - результаты и ожидания".

В марте в Вильнюсе прошел первый Форум свободной России. Характерной чертой форума является его открытый формат, отмечали организаторы. Помимо известных политиков, общественных деятелей и экспертов в форуме участвовали гражданские активисты из России и 18 зарубежных стран.