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Отбывающего наказание в США российского летчика Константина Ярошенко могут обменять на осужденных в России американских граждан. Об этом заявил уполномоченный российского МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, сообщает ТАСС.

"Мы обозначали американской стороне готовность передать им - задействовать ту же самую конвенцию Совета Европы - американского гражданина или граждан, которые находятся сейчас в российских тюрьмах", - сказал Долгов.

В пятницу Минюст направил в МИД письмо с запросом о передаче Ярошенко в Россию. Внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, направит обращение по дипломатическим каналам компетентным органам США. "Как только мы получим обращение Минюста, мы его немедленно передадим американской стороне", - сообщил дипломат.

27 сентября Ярошенко подписал документ, формально подтверждающий его согласие на передачу из США в Россию, что предусмотрено Страсбургской конвенцией. "Этот факт имел место. Ранее в сентябре Константина Ярошенко действительно попросили подписать согласие на возвращение в Российскую Федерацию, что он и сделал, - сообщил защитник россиянина Алексей Тарасов защитник. - Речь идет о стандартной форме бюро тюрем и, в соответствии с ней, заключенный дает согласие на свой перевод". Адвокат отметил, что Ярошенко и раньше был готов к передаче в Россию, и его позиция на этот счет не менялась.

В августе адвокат сообщил, что использование Страсбургской конвенции по передаче осужденных лиц является на данный момент последней реальной возможностью для возвращения Ярошенко на родину до истечения срока его тюремного заключения в США.

Как отметил тогда юрист, Ярошенко отказался обжаловать свой приговор в американском Верховном суде, "поэтому в юридическом плане нет никаких процессуальных механизмов, которые могли бы отменить его приговор, помимо возвращения по конвенции". Россиянин посчитал обращение в Верховный суд США нецелесообразным. Срок, в течение которого данный шаг был возможен, истек 20 июля.

Как подчеркнул тогда адвокат, ранее Вашингтон лишь однажды передавал Москве россиянина по этой конвенции Совета Европы. Им был бывший председатель консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Кузнецов. Суд в США признал его виновным в якобы имевшем место сговоре с целью "отмывания средств" и приговорил к четырем годам тюремного заключения. В 2008 году Кузнецов был передан российской стороне.

Ярошенко был осужден в США на 20 лет лишения свободы в сентябре 2011 года. Защита просила для него не более 10 лет заключения. По данным прокуратуры, Ярошенко принял предложение американских агентов перевезти 4 тонны кокаина из Южной Америки в Африку, а оттуда - в США. Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.