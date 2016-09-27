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новость Летчик Ярошенко подписал прошение о выдаче в Россию

27.09.2016
Пилот Константин Ярошенко. Фото Газеты.Ру
Пилот Константин Ярошенко. Фото Газеты.Ру
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Российский летчик Константин Ярошенко подписал документ, формально подтверждающий его согласие на передачу из США в Россию, что предусмотрено Страсбургской конвенцией. Как передает ТАСС, об этом сообщил защитник россиянина Алексей Тарасов.

"Этот факт имел место. Ранее в сентябре Константина Ярошенко действительно попросили подписать согласие на возвращение в Российскую Федерацию, что он и сделал", - указал защитник. "Речь идет о стандартной форме бюро тюрем и, в соответствии с ней, заключенный дает согласие на свой перевод", - констатировал Тарасов. Он отметил, что Ярошенко и раньше был готов к передаче в Россию, и его позиция на этот счет не менялась.

В августе адвокат сообщил, что использование Страсбургской конвенции по передаче осужденных лиц является на данный момент последней реальной возможностью для возвращения Ярошенко на родину до истечения срока его тюремного заключения в США.

Как отметил тогда юрист, Ярошенко отказался обжаловать свой приговор в американском Верховном суде, "поэтому в юридическом плане нет никаких процессуальных механизмов, которые могли бы отменить его приговор, помимо возвращения по конвенции". Россиянин посчитал обращение в Верховный суд США нецелесообразным. Срок, в течение которого данный шаг был возможен, истек 20 июля.

Как подчеркнул тогда адвокат, ранее Вашингтон лишь однажды передавал Москве россиянина по этой конвенции Совета Европы. Им был бывший председатель консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Кузнецов. Суд в США признал его виновным в якобы имевшем место сговоре с целью "отмывания средств" и приговорил к четырем годам тюремного заключения. В 2008 году Кузнецов был передан российской стороне.

Ярошенко был осужден в США на 20 лет лишения свободы в сентябре 2011 года. Защита просила для него не более 10 лет заключения. По данным прокуратуры, Ярошенко принял предложение американских агентов перевезти 4 тонны кокаина из Южной Америки в Африку, а оттуда - в США. Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

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27.09.2016
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Без права передачи

Владимир Абаринов, 09.09.2011

Семья осужденного в Америке летчика Константина Ярошенко рассчитывает, что Москва предложит властям США передать его на родину для исполнения приговора. Но такая передача представляется маловероятной, поскольку в России уже сложилась практика помилования осужденных в других странах даже за тяжкие преступления.


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