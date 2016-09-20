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Владимир Путин сменил командующего Каспийской флотилией. Как передает РИА "Новости", указом президента на должность командующего назначен контр-адмирал Сергей Пинчук. Бывший командующий, контр-адмирал Игорь Осипов, переведен к новому месту службы на Тихоокеанский флот.

Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе. Офицерскую службу начал на Балтийском флоте, в должности командира зенитно-ракетной батареи ракетно-артиллерийской боевой части эскадренного миноносца. Его назначение состоялось после того, как Пинчук окончил Военную академию Генштаба.

Корабли Каспийской флотилии неоднократно принимали участие в кампании России в Сирии. С них, в частности, запускались ракеты по позициям "Исламского государства".

В начале сентября корабли Каспийской флотилии выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016". Экипажи малых артиллерийских кораблей и артиллерийских катеров отработали обнаружение и сопровождение морской цели. Корабельные боевые расчеты также произвели прицельную стрельбу по большим и малым буксируемым морским щитам, а корабельные ударные группы малых артиллерийских кораблей взаимодействовали между собой при отражении атак надводных кораблей условного противника.