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Также: Россия, Политика, Деньги для армии, Война | Персоны: Владимир Путин

новость Путин сменил командующего Каспийской флотилией

20.09.2016
Сергей Пинчук. Фото: syria.mil.ru
Сергей Пинчук. Фото: syria.mil.ru
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Владимир Путин сменил командующего Каспийской флотилией. Как передает РИА "Новости", указом президента на должность командующего назначен контр-адмирал Сергей Пинчук. Бывший командующий, контр-адмирал Игорь Осипов, переведен к новому месту службы на Тихоокеанский флот.

Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе. Офицерскую службу начал на Балтийском флоте, в должности командира зенитно-ракетной батареи ракетно-артиллерийской боевой части эскадренного миноносца. Его назначение состоялось после того, как Пинчук окончил Военную академию Генштаба.

Корабли Каспийской флотилии неоднократно принимали участие в кампании России в Сирии. С них, в частности, запускались ракеты по позициям "Исламского государства".

В начале сентября корабли Каспийской флотилии выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016". Экипажи малых артиллерийских кораблей и артиллерийских катеров отработали обнаружение и сопровождение морской цели. Корабельные боевые расчеты также произвели прицельную стрельбу по большим и малым буксируемым морским щитам, а корабельные ударные группы малых артиллерийских кораблей взаимодействовали между собой при отражении атак надводных кораблей условного противника.

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20.09.2016
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