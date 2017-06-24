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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Акции протеста, Красная площадь, Полиция, Политзеки, Россия, Политика

новость На Красной площади задержан участник пикета в поддержку политзека Богатова

24.06.2017
Василий Недопекин. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Василий Недопекин. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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В Москве на Красной площади полицейские задержали гражданского активиста Василия Недопекина, сообщает "Медиазона". Он проводил одиночный пикет в поддержку математика Дмитрия Богатова, арестованного по делу о призывах к терроризму и подготовке массовых беспорядков.

Недопекина доставили в отдел полиции "Китай-город". Туда же привезли активистку Милену Хуторянскую. Она проводила на Красной площади пикет против поправок в закон о Федеральной службе охраны. На задержанных составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) и отпустили под обязательство о явке в суд.

19-летний Недопекин участвовал во множестве несогласованных акций протеста, неоднократно задерживался полицией. В июле прошлого года активиста принудительно доставили в полицию для постановки на профилактический учет. Сначала Недопекину предложили "сотрудничать", а после отказа угрожали, в том числе возбуждением дела по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах).

25-летнему Богатову, преподавателю математики в Московской финансово-юридической академии, предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 - части 1 статьи 212 (приготовление к организации массовых беспорядков) и части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет). Согласно фабуле дела, 29 марта математик с аккаунта, ведущегося под именем Айрат Баширов, опубликовал во "Вконтакте" следующее сообщение: "2 апреля на Красной площади. На хуй согласования. Тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон - по возможности". Как утверждается, запись была сделана с IP-адреса квартиры обвиняемого.

Между тем сам Богатов настаивает, что на момент вменяемой ему публикации дома не находился. Защита, в свою очередь, указывает, что публикации от имени Айрата Баширова распространялись с нескольких IP-адресов и лишь один из них соответствует квартире обвиняемого. Кроме того, отмечают адвокаты, этот IP-адрес принадлежал работающему на компьютере математика выходному узлу сети Tor, поэтому написать сообщение мог любой пользователь анонимной сети, подключившийся к узлу.

В ночь на 6 апреля Богатова задержали. 10 апреля судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов отправил Богатова в СИЗО. В дальнейшем арест политзека продлили до 30 июня.

19 июня прошел международный флэшмоб в поддержку Богатова. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге, а также в разных странах мира, в том числе в Германии, Испании, Канаде, Нидерландах, Португалии, США, Франции, сочувствующие фотографировались с плакатами за освобождение политзека и публиковали фото с хэштэгом #freebogatov. В главном здании МГУ прошел сбор подписей под обращением в поддержку Богатова. Полиция попыталась сорвать мероприятие. Однако после отказа активистов прекратить акциу полицейские удалились.

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24.06.2017
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