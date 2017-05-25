О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.261177.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.261177.html
Также: Акции протеста, Полиция, Спецслужбы, Регионы, Общество, Политика, Россия

новость Беременнную москвичку, задержанную на акции ОПР, оставили в полиции на ночь

25.05.2017
Протест дальнобойщиков. Фото: opr.com.ru
Протест дальнобойщиков. Фото: opr.com.ru
Реклама

Москвичек Надежду Куражсковскую и Светлану Родионову, задержанных накануне на стоянке протестующих дальнобойщиков, оставили на ночь в отделе полиции "Очаково-Матвеевское". Куражковская беременна, у нее трое детей, а у Родионовой один ребенок. Об этом написала на своей ФБ-странице правозащитница Алла Фролова.

По словам Фроловой, на женщин не оформляют никаких документов и не везут в суд, их держат в коридоре отдела полиции.

Однако, по данным ОВД-Инфо на Куражовскую и Родионову в полиции составили протоколы по статье 19.3 КоАП (неповиновение полиции). При этом почти всех задержанных дальнобойщиков утром в среду уже отпустили, на семерых из них составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга).

Родионову и Кураковскую вооруженные автоматами сотрудники Росгвардии задержали в среду на 51-м километре МКАД вместе с примерно 20 протестующими дальнобойщиками. Фролова рассказала, что женщин схватили, когда они спросили у правоохранителей: "За что?".

Стачка грузоперевозчиков под лозунгом "Так жить нельзя!" продолжается с 27 марта в десятках регионов страны. Наряду с упразднением системы "Платон" протестующие требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов.

В воскресенье в подмосковных на автостоянке у магазина "Леруа Мерлен" Химках задержали 13 участников стачки дальнобойщиков, в том числе в том числе председателя ОПР Андрея Бажутина, секретаря ОПР Сергея Рудаметкина и координатора петербургского отделения организации Сергей Владимиров. Также к силовикам попал блогер Игорь Финковский. Задержанных отвезли в городской ОП-1, им вменили статьи 19.3 (неповиновение законному требованию росгвардейца) и 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). В понедельник и вторник участники акции были оштрафованы на суммы от 10 до 30 тысяч рублей.

Участники стачки неоднократно подвергались задержаниям. Председатель Бажутин в марте - апреле отбыл пятисуточный арест.

Оставить комментарий Обсудить
25.05.2017
новость Новости по теме
24.05.2017 На МКАДе задержано около 20 протестующих дальнобойщиков →
21.05.2017 В Химках задержаны участники стачки дальнобойщиков →
17.04.2017 В Москве полиция пытается прогнать дальнобойщиков со стоянок на МКАДе →
15.04.2017 В Петербурге задержаны участники акции дальнобойщиков →
10.04.2017 Zello просит РКН отложить блокировку своего сервиса →
05.04.2017 В Москве задержан лидер дагестанских дальнобойщиков →
03.04.2017 В регионах России задержали нескольких бастующих дальнобойщиков →
31.03.2017 В регионах России силовики препятствуют проведению стачки дальнобойщиков →
28.03.2017 Петербург: у арестованного дальнобойщика Бажутина полицейские пыталась забрать детей →
27.03.2017 В России началась акция протеста дальнобойщиков →
25.03.2017 Медведев поручил проработать вопрос о введении скидок в системе "Платон" →
24.03.2017 Тариф "Платона" с середины апреля вырастет на 25 процентов →
Фото и Видео
29611
Play own
"Радужный флэшмоб" в Петербурге
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
29460
Play own
Как Милонов в Питере хулиганил
29246
Play own
Протест на МКАДе: Путин не виноват
Реклама
Выбор читателей
новость Путин: Серебренникова обыскали дураки
Кирилл Серебренников и Владимир Путин
новость ФСБ: В Москве задержаны "террористы ИГ"
Сотрудники ФСБ. Фото: newstes.ru
в блоге Добрый вождь и злые дураки
383
статья Театральный наезд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Соловьев ищет блох
РЕКЛАМА
Loading...
новость Утечки по делу о теракте
Опубликованные The New York Times оперативные фото
новость Transparency проверят из-за Поклонской
Наталья Поклонская. Фото: er.ru
новость Поезд на Украину не пойдут
Железная дорога. Фото: uz.gov.ua
в блоге Утилизация Навального
383
новость У полиции нет претензий к SERB
Алексей Навальный после нападения. Кадр РЕН ТВ
новость Дело о куличе и яйцах
Фото, опубликованное Ириной Кудиновой в соцсети
в блоге Министр в пантеоне
196
в блоге Мединский идет на таран
383
в блоге Признайся, Навальный
383
новость Шпаков: 1,5 года общего режима
Александр Шпаков в суде, 24.05.2017. Фото: @polinanem
новость Усманов: Навальный, ты Шариков
Алишер Усманов. Кадр видеообращения к Алексею Навальному
новость Переворот в Черногории: обвиняют россиян
Эдуард Шишмаков (Широков) и Владимир Попов. Фото из красных карточек Интерпола
новость Крепкин признал вину частично
Дмитрий Крепкин. Фото с ФБ-страницы Станислава Морозова
статья Евангелие от Зорькина
Александр Скобов. Courtesy photo
новость Исаакий: референдум наоборот
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru