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новость В Химках задержаны участники стачки дальнобойщиков

21.05.2017
Машины забастовщиков на стоянке в Химках. Фото: activatica.org
Машины забастовщиков на стоянке в Химках. Фото: activatica.org
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В подмосковных Химках задержаны участники стачки дальнобойщиков. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Как уточняет "Дождь", днем в воскресенье на автостоянку у магазина "Леруа Мерлен" прибыли больше десятка фур из Москвы, Петербурга, Рязани, Саратова, Оренбурга и Дагестана. Через некоторое время туда же подъехал автобус с ОМОНом. Около часа силовики наблюдали за акцией из окон, а затем, не представляясь и не давая каких бы то ни было объяснений, начали хватать протестующих.

По информации правозащитника Динара Идрисова, всего задержаны 13 человек, в том числе председатель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин, секретарь ОПР Сергей Рудаметкин и координатор петербургского отделения организации Сергей Владимиров. Также к силовикам попал блогер Игорь Финковский.

Задержанные доставлены в городской ОП-1. "Дождь" передавал, что им вменяют статьи 19.3 (неповиновение законному требованию росгвардейца) и 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Первая из этих статей предусматривает административный арест.

Между тем гражданская активистка Алла Фролова, прибывшая в отдел как общественный защитник задержанных, сообщила, что на Бажутина оформляют протокол лишь по неарестной части 5 статьи 20.2. Несмотря на это, добавила активистка, лидера дальнобойщиков намереваются оставить на ночь в полиции.

Ранее Фролова писала, что ее и адвоката не допускают в отдел.

Позже со стоянки начали эвакуировать легковые машины. Сообщалось, что планируется вывезти также и фуры.

Стачка грузоперевозчиков под лозунгом "Так жить нельзя!" продолжается с 27 марта в десятках регионов страны. Наряду с упразднением системы "Платон" протестующие требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов.

Участники стачки неоднократно подвергались задержаниям. Бажутин в марте - апреле отбыл пятисуточный арест.

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21.05.2017
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