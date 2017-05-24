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новость Анатомический театр протеста

На МКАДе задержано около 20 протестующих дальнобойщиков
24.05.2017
Протест дальнобойщиков. Фото: opr.com.ru
Протест дальнобойщиков. Фото: opr.com.ru
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На 51 километре МКАДа вооруженные автоматами бойцы Росгвардии задержали около 20 дальнобойщиков, участвующих в акции протеста против системы "Платон". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Всех задержанных посадили в автозак. При этом у всех водителей отобрали телефоны, поэтому в настоящий момент связи с ними нет.

Дальнобойщики собирались повесить на свои машины флаги Объединения перевозчиков России и протестные плакаты, однако сделать этого не успели. Однако после задержания водителей полицейские сами развесили на фурах флаги и плакаты, найденные у участников акции. "Явно подставляют: после того, как всех запихали в автозак, обыскали незаконно машины, обнаружили плакаты, сами их разместили на авто и фотографируют", - приводит проект Activatica сообщение активистов. По их мнению, полицейские намерены обвинить дальнобойщиков в проведении несогласованного митинга.

Сообщаются фамилии задержанных водителей: В. Жарков, А. Макаров С. Типо, Д. Панамарев, А. Лазарев, В. Ласточкин, Н. Сабитов, И. Радионов, Е. Шнайдер, Г. Макаров, М. Карпов, В. Мизайлов, В. Дерюгин, А. Жуков, Э. Курбанов, С. Владимиров, А. Черевко, С. Кожемякин. Отмечается, что список не полон.

Также задержан координатор протестной стоянки Александр Шилов. У него в легковой машине полицейские нашли флаги ОПР.

В воскресенье подмосковных Химках задержали участников стачки дальнобойщиков. На автостоянку у магазина "Леруа Мерлен" прибыли больше десятка фур из Москвы, Петербурга, Рязани, Саратова, Оренбурга и Дагестана. Через некоторое время туда же подъехал автобус с ОМОНом. Около часа силовики наблюдали за акцией из окон, а затем, не представляясь и не давая каких бы то ни было объяснений, начали хватать протестующих.

Всего были задержаны 13 человек, в том числе председатель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин, секретарь ОПР Сергей Рудаметкин и координатор петербургского отделения организации Сергей Владимиров. Также к силовикам попал блогер Игорь Финковский. Задержанные были доставлены в городской ОП-1. Им вменили статьи 19.3 (неповиновение законному требованию росгвардейца) и 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). В понедельник им вторник участники акции были оштрафованы на суммы от 10 до 30 тысяч рублей.

Стачка грузоперевозчиков под лозунгом "Так жить нельзя!" продолжается с 27 марта в десятках регионов страны. Наряду с упразднением системы "Платон" протестующие требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов.

Участники стачки неоднократно подвергались задержаниям. Бажутин в марте - апреле отбыл пятисуточный арест.

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24.05.2017
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