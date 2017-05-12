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новость В Москве на Красной площади задержали семерых вкладчиков банков Татарстана

12.05.2017
Задержание вкладчиков. Фото: idelreal.org
Задержание вкладчиков. Фото: idelreal.org
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В Москве на Красной площади задержали семерых вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка, проводивших несогласованную акцию с просьбой к президенту Владимиру Путину решить проблемы с банками в Татарстане. Об этом сообщает "Idel. Реалии" со ссылкой на лидера "Трудовой партии России" в Татарстане Ивана Климова.

Участники акции стояли с плакатами и иконами возле Казанского собора. По словам Климова, как только активист Дмитрий Бердников развернул плакат, к нему и другим протестующим подошли полицейские и потребовали проследовать в отдел полиции, так как "проводить публичные акции на Красной площади запрещено".

Задержанных доставили в отдел полиции "Китай-город". После проверки документов участников акции отпустили без составления административных протоколов.

Клиенты банков приехали в Москву с двумя иконами Казанской Божией Матери. С одной они выходили на площадь. Со второй иконой активисты собираются в субботу пойти к администрации президента и подарить ее Путину.

Акция вкладчиков банков Татарстана на Красной площади. Съемка Ивана Климова:

3 марта Центробанк России отозвал лицензии у Татфондбанка и его партнера Интехбанка. Как утверждалось, в капитале Татфондбанка по состоянию на 1-е число месяца недоставало 96,7 миллиарда рублей. Это второй по величине объем отрицательного капитала среди всех российских банков, у которых когда-либо отзывались лицензии. 20 марта ЦБ подал в суд иск о банкротстве Татфондбанка.

Одновременно с сообщением об отзыве лицензии появилась информация о возбуждении дела против председателя правления Татфондбанка - депутата Госсовета Татарстана от "Единой России" Роберта Мусина. Ему вменили часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающую до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, в августе прошлого года Татфондбанк представил в Центробанк фиктивные сведения о наличии некоего высоколиквидного актива, что позволило ему получить кредит в сумме свыше 3 миллиардов рублей. Эти деньги были переведены на счета аффилированных с банком структур. Мусин арестован; впоследствии в деле появились и другие фигуранты.

Вкладчики Татфондбанка в течение всего марта проводили акции протеста. Причиной в частности был отказ правительства региона компенсировать вклады, которые не подпадают под действие системы страхования. На Change.org была опубликована петиция на имя Владимира Путина с просьбой об отставке премьер-министра региона и председателя совета директоров Татфондбанка Ильдара Халикова "в связи с профессиональной некомпетентностью и непригодностью". Документ подписали более 7 тысяч человек.

3 марта Халиков ушел в отставку. Как утверждалось, чиновник принял такое решение по собственному желанию.

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12.05.2017
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