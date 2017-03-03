О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Crime/m.259219.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Crime/m.259219.html
Также: Криминал, Экономика, Регионы, Происшествия, Россия, Политика

новость Возбуждено уголовное дело против председателя правления Татфондбанка

03.03.2017
Роберт Мусин. Фото: tfb.ru
Роберт Мусин. Фото: tfb.ru
Реклама

Возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана от "Единой России" Роберта Мусина, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка "с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами". Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций банка.

В пятницу Банк России отозвал лицензии у Анкор банка, Татфондбанка и его партнера Интехбанка. Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимал 43 место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Интехбанк на тот момент занимал 124 место, Анкор банк - 227.

Размер "дыры"в капитале Татфондбанка на 1 марта составлял 96,7 миллиарда рублей, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. Санация банка потребовала бы 220–230 миллиардов заемных средств. Необходимость такого объема финансирования делала экономической нецелесообразным оздоровление банка.

Размер отрицательного капитала Татфондбанка оказался вторым по величине среди российских банков с отозванной лицензией. Самая крупная "дыра" образовалась у Внешпромбанка. На момент отзыва у него лицензии в январе прошлого года ее размер превышал 210 миллиардов рублей.

Оставить комментарий Обсудить
03.03.2017

новость Новости по теме
05.12.2016 Наследство Алексия II оказалось заморожено на счетах Внешпромбанка →
02.11.2016 Бывший глава правления банка "Интеркоммерц" объявлен в розыск →
12.09.2016 СКР провел выемку документов в московском офисе Центробанка →
08.04.2016 ВЭБ поддержат за счет замороженных накопительных пенсий →
29.01.2016 Минфин рассматривает возможность конвертации вкладов граждан в капитал проблемных банков →
21.01.2016 ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка →
16.10.2015 Центробанк отозвал лицензии у трех банков из топ-500 →
24.07.2015 Центробанк отозвал лицензию у банка "Российский кредит" →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
24473
Play own
Нападение на Ионова: наказать виновных
24191
Play own
Избиты защитники парка Дружбы
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Димино счастье
Виталий Портников
новость В Сирии ранен российский генерал
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
новость Песков: Навальный - осужденный гражданин
Дмитрий Песков и Наталья Тимакова. Фото: piter.tv
новость Хмурого окончательно опознали
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Аргумент Пескова
383
статья Судья Давыдов и зек Пичугин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Кроссовки и подтяжки
383
новость ФБК о дворцах Медведева
Обложка доклада ФБК. Фото: dimon.navalny.com
в блоге Донбасс - добыча Путина
59
статья Ксения Чернега и ее друзья
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Первая диссертация по теологии
Логотип Общецерковной аспирантуры и докторантуры
новость Блогер пожаловался в ЕСПЧ
Германские офицеры и советский командир. Брест, 1939 г. Фото: Wikipedia
новость ДНР разрывает связи с Украиной
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
новость Сокурсник открестился от Медведева
Илья Елисеев. Фото: dimon.navalny.com
новость Сешнс взял самоотвод
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
новость Рогозин-младший перейдет в ОАК
Алексей Рогозин. Фото: newstula.ru
новость Меры против пыток не примут
Избитый Денис Выржиковский перед смертью. Фото: openinform.ru
статья Шмон под нооскопом
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Искусство и осел
383