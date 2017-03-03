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Возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана от "Единой России" Роберта Мусина, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка "с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами". Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций банка.

В пятницу Банк России отозвал лицензии у Анкор банка, Татфондбанка и его партнера Интехбанка. Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимал 43 место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Интехбанк на тот момент занимал 124 место, Анкор банк - 227.

Размер "дыры"в капитале Татфондбанка на 1 марта составлял 96,7 миллиарда рублей, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. Санация банка потребовала бы 220–230 миллиардов заемных средств. Необходимость такого объема финансирования делала экономической нецелесообразным оздоровление банка.

Размер отрицательного капитала Татфондбанка оказался вторым по величине среди российских банков с отозванной лицензией. Самая крупная "дыра" образовалась у Внешпромбанка. На момент отзыва у него лицензии в январе прошлого года ее размер превышал 210 миллиардов рублей.