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В Татарии обстреляли машину пресс-секретаря Татфондбанка Юлии Гараевой. Об этом сообщает "Казань-24".

Инцидент произошел в субботу днем, когда Гараева вместе с дочерью находилась за пределами Казани. Неизвестный выстрелил в лобовое стекло автомобиля. Гараева и ее дочь не пострадали; стекло пришлось заменить.

В 2011-2012 годах Гараева была редактором "Ведомостей - Среднее Поволжье", затем возглавляла пресс-службу Министерства информатизации и связи Татарии. Нынешнюю должность заняла в октябре прошлого года.

В пятницу Центробанк отозвал лицензии у Татфондбанка и его партнера Интехбанка. Как утверждалось, в капитале Татфондбанка по состоянию на 1 марта недоставало 96,7 миллиарда рублей.

В тот же день стало известно о возбуждении дела против председателя правления этого банка - депутата Госсовета Татарии от "Единой России" Роберта Мусина. Ему вменили часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, в августе прошлого года Татфондбанк представил в Центробанк фиктивные сведения о наличии некоего высоколиквидного актива, что позволило ему получить кредит в сумме свыше 3 миллиардов рублей. Эти деньги были переведены на счета аффилированных с банком структур.

Вечером в пятницу, передавали "Idel.Реалии", Мусин был задержан в аэропорту татарской столицы по прилете из Москвы и доставлен в Советский райсуд. Там его арестовали на срок до 16 апреля.

Между тем несколькими днями раньше, 28 февраля, в Подмосковье задержали заместителя Мусина - Сергея Мещанова. МВД по Татарии еще 18-го числа объявило его в федеральный розыск - также по делу, открытому по части 4 статьи 159 УК. В четверг Советский райсуд Казани арестовал Мещанова на срок до 2 апреля.

Дело Мещанова, как и большинство дел о мошенничестве, расследуется полицией. Между тем делом Мусина, поскольку он является депутатом, в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 2 статьи 151 (подследственность) и пунктом 1 части 1 статьи 447 УПК (категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам) занимается СКР.

У Татфондбанка и Интехбанка в Татарии значительное число вкладчиков. Известие об отзыве лицензий у этих структур вызвало протесты. Уже в пятницу вечером вкладчики подготовили ультиматум президенту региона Рустаму Минниханову с требованием опротестовать решение Центробанка и возместить пострадавшим потерянные средства в полном объеме. В противном случае граждане пообещали начать кампанию за отставку президента Татарии. На принятие решения Минниханову дали три дня.

В субботу вкладчики собрались в Торгово-промышленной палате Татарии на встречу с региональными чиновниками. Ответов на свои вопросы граждане не получили. После этого они по инициативе лидера регионального отделения ПАРНАС Марселя Шамсутдинова проследовали к кабмину Татарии; в шествии приняли участие около 300 человек. Представители протестующих встретились лично с премьер-министром Татарии Ильдаром Халиковым и вручили ему ультиматум Минниханову. Чиновник заверил, что передаст бумагу президенту.