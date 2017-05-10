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новость Активисту РОТ-фронта Батову дали семь суток за раздачу листовок на шествии "Бессмертный полк"

10.05.2017
Фрагмент листовки РОТ-фронта "Это не их победа"
Фрагмент листовки РОТ-фронта "Это не их победа"
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Тверской райсуд Москвы арестовал на семь суток члена политсовета Российского объединенного трудового фронта, секретаря Российской коммунистической рабочей партии (РКРП-КПСС) Александра Батова (Миронова) за раздачу листовок на акции "Бессмертный полк" в Москве. Об этом написал в своем Фейсбуке музыкант Олег Мокряков.

Суд признал Батова виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). По словам Мокрякова, полицейские пытались также вменить Батову статью 20.2 (нарушение установленного порядка проведеия митинга), предложив подписать бумагу о согласии с правонарушением, что активист сделать отказался. Кроме того, речь может идти об уголовном преследовании активиста за саму листовку: Батов писал на своей ФБ-странице, что ее содержание проверяет прокуратура.

Как сообщало "ОВД-Инфо", Батова и другого активиста РОТ-фронта Романа Осина задержали на акции "Бессмертный полк" накануне, после чего отвезли в разные ОВД: Тверской и Береговой. Осина позже отпустили без составления протокола.

В листовках РОТ-фронта, озаглавленных "Это не их победа", говорилось: "Нынешние хозяева России разделяют ценности тех, кто тогда был по ту сторону фронта. Они прикидываются патриотами, но это не их победа". Составители листовок призывают вступать в организацию, чтобы "подняться за советскую и социалистическую родину".

11 октября прошлого года активисты Революционного коммунистического союза молодежи (РКСМ), председателем которого является Батов, повесили на воротах перед зданием Музея истории ГУЛАГа в Москве манекен с маской писателя Александра Солженицына. Директор музея Роман Романов назвал акцию "кощунством и мракобесием" и заявил о намерении обратиться в полицию. В свою очередь Батов пообещал продолжить подобные акции в целях борьбы с "ложью и клеветой" о советском периоде истории.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
10.05.2017
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