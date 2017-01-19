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новость В Москве на шествии в память Маркелова и Бабуровой задержаны активисты

19.01.2017
Антифашистское шествие. Фото Грани.Ру
Антифашистское шествие. Фото Грани.Ру
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В Москве на традиционном шествии против нацистского террора задержаны активисты, сообщает корреспондент "Граней". В шествии в восьмую годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой участвовали около 500 человек. Они прошли по Бульварному кольцу от Новопушкинского сквера до места убийства на Пречистенке.

На месте проведения акции дежурили автозаки, сотрудники ОМОН и правоохранительных органов. Участников шествия досматривали и отбирали плакаты, "не соответствующие теме мероприятия".

Одну из первых задержали активистку Марию Хромову, у которой в руках был радужный флаг. Всего, по данным "ОВД-Инфо", задержаны семь человек, в том числе несовершеннолетняя девушка. Задержанных отвезли в отдел полиции "Арбат". Им не дают пользоваться мобильными телефонами.

Акция была согласована с московскими властями. "Изоляция от общества убийц Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой из группировки БОРН, а также арест участников других нацистских банд не избавили нас от неофашизма, - говоритлось в обращении Комитета 19 января. - Сегодня общество стоит перед лицом трех больших проблем, которые в этом году стали еще острее, еще травматичнее. Во-первых, неофашисты по-прежнему приходят на улицы и в публичное пространство из консервативных кругов, которые правительство поддерживает для борьбы с социальными протестами и оппозицией. Во-вторых, национал-консерватизм стал официальной идеологией, позволяющей проводить авторитаризм во внутренней политике и милитаризм во внешней. Вчерашние уличные фашисты находят себе работу в бюджетных проектах и во имя государства. В-третьих, национал-консерватизм прикрывает отказ правительства от социальной защиты и общественной справедливости, подменяя развитие образования и здравоохранения".

"Грани" вели видеорепортаж с шествия.

Антифашистские акции в память Маркелова и Бабуровой прошли и в других городах. В Мурманске полицейские задержали около 10 активистов. На Татьяну Кульбакину, которую сочли организатором акции, составили протокол по части 1 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором публичного мероприятия порядка его организации либо проведения). Остальных отпустили, взяв "объяснения".

В Петербурге акция проходила в форме одиночных пикетов. Сотрудники полиции задержали 76-летнего активиста Игоря Андреева. По словам полицейских, порядок проведения мероприятия он нарушал тем, что ходил, а не стоял во время одиночного пикета. На активиста составлен протокол по статье 20.2 КоАП .

Маркелов и Бабурова были застрелены нацистом Никитой Тихоновым 19 января 2009 года средь бела дня в начале Пречистенки. Пособницей убийцы была его гражданская жена Евгения Хасис. Как пояснил Тихонов на следствии и суде, он намеревался убить только Маркелова, а в Бабурову выстрелил, лишь когда она попыталась его разоружить. Маркелов погиб на месте, Бабурова умерла в больнице в тот же день поздно вечером.

В 2011 году Тихонов был осужден к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам колонии.

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19.01.2017

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