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новость В Петербурге дальнобойщики перекрыли платную трассу

05.01.2017
Въезд на ЗСД: шлагбаум, сбитый фурой активиста ОПР. Фото: @ars_ves
Въезд на ЗСД: шлагбаум, сбитый фурой активиста ОПР. Фото: @ars_ves
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В Петербурге дальнобойщики снесли машинами шлагбаумы при въездах на Западный скоростной диаметр и 8 из 10 въездов перекрыли. Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на одного из организаторов акции - лидера Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина.

Водители требуют отменить плату за проезд по Западному скоростному диаметру. Как заметил в своем твиттере журналист Давид Френкель, ЗСД - единственная трасса, по которой фуры могут попасть в петербургский порт.

Два пункта пропуска на ЗСД, пояснил Бажутин, были оставлены открытыми, "потому что граждане все равно должны передвигаться". Тем не менее у въезда на трассу образовалась пробка длиной около 10 километров.

При этом Бажутин не признал, что дальнобойщики намеренно снесли шлагбаумы и перекрыли въезды. "Мы подъехали к пунктам оплаты, у нас произошли небольшие ДТП - столкновения со шлагбаумом, - рассказал он. - Инспектора уже оформили все. Нам говорят, что нужно оплатить проезд, но мы не имеем такой возможности, и нас не пропускают".

По информации журналиста "Эха Москвы" Арсения Веснина, первое время после начала акции контролеры ЗСД пропускали машины через два работающих въезда бесплатно. Однако вскоре "начальство запретило", и плату снова начали взимать.

Ближе к вечеру полиция обвинила протестующих в перекрытии федеральной трассы, каковой ЗСД в действительности не является. "Вызывают в отдел для разбирательства", - сообщил Веснин. Вскоре после 18 часов один из дальнобойщиков был задержан; его заковали в наручники.

ЗСД соединяет южные и северные районы Петербурга в обход исторического центра. Длина трассы - 47 километров. Стоимость проезда в зависимости от вида транспорта и участка дороги - 45-300 рублей.

Последний, центральный, отрезок ЗСД был открыт 2 декабря 2016 года. В церемонии принимал участие Владимир Путин.

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05.01.2017

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